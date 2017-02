Comunicat de l’Ajuntament de Cubelles en relació a les comparses infantils 2017

L’Ajuntament de Cubelles, després de reunir a les parts implicades (Cultura, Turisme, AMPA’s i Associació d’Hostaleria i Comerç) el passat 7 de febrer, va decidir finalment no celebrar enguany les comparses infantils per la coincidència de les mateixes amb la Xatonada Popular. Aquesta decisió no l’ha pres ni les AMPA’s dels centres ni l’Associació d’Hostaleria i Comerç, que en aquesta problemàtica són perjudicats alhora.



La proposta de celebrar les comparses una setmana abans de la data habitual, l’endemà del dia de Carnaval, es va prendre en una reunió el passat mes d’octubre entre les AMPA’s i la regidoria d’Ensenyament. Però per un malentès, aquesta decisió no es va traslladar correctament i ningú va reparar en la coincidència de dues activitats que estan adreçades a un públic objectiu similar, el familiar.



De fet, el setembre de 2016, el departament de Protocol demana a tots els departaments municipals la previsió d’actes populars a celebrar el 2017, per tal de procedir a programar les dates en què el Consistori celebrarà activitats i que, per tant, queden excloses de cedir a les entitats municipals per tal de no solapar actes. La tècnica de Cultura respon en la mateixa data, sense indicar cap canvi en la celebració del Carnaval 2017. Dins del mes d’octubre, el departament de Turisme emet les seves dates, en les quals consta que la celebració de la Xatonada Popular tindrà lloc el 19 de febrer de 2017.



Totes aquestes dates formen part del calendari anual de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC) que es comença a distribuir coincidint amb la Fira de Nadal, els dies 10 i 11 de desembre i que es pot descarregar de la web municipal.



La coincidència de dates ha estat un malentès en el que no tenen cap responsabilitat les entitats implicades. Ni les AMPA’s es van oposar a la celebració de la Xatonada ni l’Associació d’Hostaleria i Comerç es va negar a que les comparses se celebressin el 19 de febrer. De fet, el proper any ja s’ha acordat que les comparses infantils se celebraran el diumenge anterior al Dijous Gras, que en aquest cas serà el 4 de febrer de 2018.