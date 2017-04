Com poden ser més eficients les empreses de serveis?

Saps com s’ho va fer Toyota per créixer i posicionar-se com un dels líders del sector del motor? Els especialistes apunten a un concepte clau com l'eina responsable de l'èxit: Lean Management.

El Lean Management utilitza eines i conceptes que s'han aplicat amb èxit en empreses de tot el món, tant de producció com de serveis, tant grans com pimes.

En paraules més simples, és l'antídot al malbaratament i és utilitzat per aquelles organitzacions que persegueixen l'eliminació total de les activitats que només afegeixen cost al producte o servei.

L'objectiu d’aquest sistema és analitzar les diferents àrees d'una organització per descobrir quines són les limitacions que impedeixen que l'empresa sigui més eficient. Mitjançant aquesta anàlisi, es poden generar canvis a l'interior de l'organització, la qual cosa incrementa la productivitat sense necessitat d'invertir més capital.

La diferència amb altres sistemes és que el Lean Management afecta i involucra cada aspecte del treball i a tots els treballadors.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem el curs “Dinàmica de millora contínua” el qual tindrà lloc el proper dimarts 25 d’abril, de 17 a 21 hores, a l’UPC de Vilanova i la Geltrú.

Sota la coordinació de l’Associació Catalana per a la Millora Contínua i la Innovació, el curs té per objectiu mostrar d’una manera pràctica com la metodologia Lean pot ajudar a les empreses de serveis a ser més eficients i aportar beneficis reals i ràpids.C