Cubellencs denúncia al govern davant el Síndic de Greuges

És del tot inadmissible la situació que venim patint els representants de la ciutadania dintre del nostre Ajuntament de Cubelles, per la manca de rigor del nostre Govern, per la manca de voluntat política en treballar i per establir diàlegs participatius, que ens condueixin a millorar una situació que ens preocupa a nosaltres, però també a qui els van atorgar la confiança, suposadament per vetllar per al poble i per al Territori.

Hem hagut de fer arribar fins al Síndic de Greuges la necessitat de què intercedeixin a l'Ajuntament de Cubelles, perquè ens permetin treballar.

En un fet, on suposadament els grups que van votar per unanimitat en el passat plenari de l'any anterior, a favor de constituir una mesa de treball on TOTES les veus siguin escoltades, ha quedat palès que per als membres de Govern d'aquell moment i els actuals (UC-Reagrupament/PDCAT-ERC-ICV-CiU) que van aixecar la mà en el plenari de novembre, ho van fer sense cap convenciment de causa i amb nul·la voluntat de treballar-hi.

Lamentablement el que demanem és tan senzill com la voluntat política de poder compartir en una taula de treball amb totes les forces polítiques representades al consistori, juntament amb la plataforma ciutadana No Vull Pagar C32 i altres que volguessin adherir-se, per tal que la veu que es traslladi al territori a través del Consell Comarcal, sigui la veu de TOTS i no únicament d'uns pocs.

Aquest incompliment d'acord Ple, és una manca de respecte per la institució que representem, per als seus òrgans col·legiats i per aquells que exercim amb responsabilitat i amb COMPROMÍS, les nostres funcions de càrrecs públics.

Mig any després de l'aprovació, més una instància entrada sense cap resposta (fa més de 30 dies) signada per tots els representants de l'oposició sol·licitant el compliment de l'acord de Ple i la urgent constitució de la mesa de treball pendent, confirmen el que expressem.

Deu ser que la preocupació que manifesten en públic, per retirar uns peatges abusius que ens perjudica econòmicament parlant, entre d'altres per la implantació de noves empreses i en conseqüència nous possibles llocs de treball, i que aboquen a posar en perill als usuaris en haver d'utilitzar l'única via possible de les costes del Garraf, la realitat és, què quan es queden en privat no els interessa gens ni mica!!!