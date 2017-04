Gat escaldat de l’aigua tèbia fuig

El passat dilluns 10 d’abril, l’alcalde de la vila, senyor Martí Carnicer, va convocar-nos al seu despatx de l’Ajuntament, per parlar del document d’Acords Pressupostaris, que l’equip del govern municipal ha mostrat a tots els grups de l’oposició.

Només començar la reunió, el senyor Carnicer ja va deixar clar que, el què ens oferia no era negociable i que no perdéssim el temps intentant ampliar o modificar-ne el contingut.

Nosaltres, la gent d’Esquerra Republicana del Vendrell, vam acceptar els seus arguments a contracor, però li deixàrem dit que aquell document, d’un sol full escrit per una sola cara, ens semblava poc precís i clarificador, i li sol·licitàrem informació específica que pregàrem ens fes arribar abans del 19 d’aquest mes.

Bé doncs, el que hem rebut de l’alcaldia ha estat una nota dient-nos el següent:

1. Que la informació general de l’ajuntament la pot demanar la nostre regidora sempre que vulgui (ja ho ha fet) i els serveis municipals l’hi facilitaran encantats (no ho han fet pas).

2. Que la informació que correspon al pressupost per l’any 2017 encara s’està preparant (van tard) i que el seu desenvolupament s’acordarà NOMÉS amb els grups que manifestin la seva voluntat d’acceptar-lo (nosaltres volem acceptar-lo... precisament per això demanem més informació). I finalment...

3. Que els detalls relatius als projectes i partides pel 2017, només estaran disponibles quant els projectes i les partides ja s’hagin aprovat (fantàstic).

O sia, que el senyor alcalde ens demana que li signem un xec en blanc.

Queda clar, que ERC en cap cas donarà un “xec en blanc” a ningú, i referent a aquest assumpte, no podem donar suport “incondicional” a un pressupost que s’allunya del què entenem s’hauria de fer. Però nosaltres, no estem per “destruir” sinó per “construir” i voler evitar el situar a l’Ajuntament en una situació de bloqueig, perquè estem desitjosos de que s’aprovin d’una vegada per totes els pressupostos d’aquest any, ja que al nostre municipi hi ha massa gent en situació de vulnerabilitat que pateix i necessita de les ajudes socials vinculades a aquests diners.

Per tant, des d’Esquerra estaríem disposats a estudiar una ABSTENCIÓ TÈCNICA sota els principis de Transparència, rigor i compliment de la legislació, i en base al document que l’equip de Govern a elaborat, fent que es COMPLEIXIN els següents 10 punts:

1 -En cap cas, s’utilitzin els 5 milions del cànon de l’aigua que rebrà l’Ajuntament fins que la Secretària i la Interventora municipal no hagin entregat els informes que hem demanat, sobre diversos aspectes de la licitació de l’aigua i l’endeutament “encobert” que això provoca a l’Ajuntament.

2 -No liquidant cap import a l’empresa Aqualia pel deute del Vendrell Esport i Lleure fins que l’auditoria que es va aprovar dur a terme en el Ple del mes passat, certifiqui que el contracte signat és correcte en tots els aspectes.

3 - Explicant públicament què es vol fer al carrer Dr. Robert per gastar un milió d’euros, i cóm es finançarà la inversió prevista de 500.000 € addicionals que corresponen a obres de la xarxa d’aigües.

4 - Publicant a la WEB municipal quin és el projecte FEDER presentat i creant un grup de treball on hi formin part les Associacions de veïns, Comerciants, Entitats socials i Partits polítics per buscar el màxim consens i rendibilitat al projecte.

5- Aprovant tant un Reglament de Pressupostos Participatius com de Participació Ciutadana, abans d’iniciar-se qualsevol altre procediment i que permeti per tant que qualsevol procés d’aquest tipus es faci amb les màximes concrecions i garanties.

6 -Recuperant els dos projectes endegats per l’anterior regidora de Medi Ambient en l’espai de Les Madrigueres.

7 - No iniciant cap licitació de la gestió de les Piscines i de la Neteja viària, fins que, d’acord com determina la llei, no es facin uns informes externs que demostrin que externalitzar aquests serveis és més eficient i econòmic que tenir-los municipalitzats.

8- Compromís de que tots els contractes en que han aparegut discrepàncies i/o deficiències per part de la Interventora estaran regularitzats al tancament del 2017.

9 -Que el cobrament de les subvencions corresponents als Programes de Suport Social, es facin dintre del mateix exercici pressupostari, així com que s’obrin noves convocatòries en el cas que no es gastin les quantitats pressupostades.

10 -Que es busquin noves fórmules innovadores per impulsar l’ocupació i l’emprenedoria i evitin repetir el fracàs de les del 2016.

El cert és que amb aquestes peticions, no ens apartem ni un mil·límetre del què hi ha redactat en el document d’Acords Pressupostaris i potser sí que som massa desconfiats amb el govern a l’hora de col·laborar-hi però ja sabeu allò que diuen: Gat escaldat de l’aigua tèbia fuig.

Grup municipal d’Esquerra Republicana del Vendrell