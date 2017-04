Quins errors cometen els investigadors de 'CSI', 'Castle' o 'Bones'?

Els protagonistes de sèries de televisió com CSI, Castle, Bones, El Mentalista o Major Crimes han popularitzat algunes de les tècniques que els detectius utilitzen actualment per resoldre crims. No obstant això, en la vida real hi ha diferències significatives.

El fenomen de les sèries de televisió està darrere del creixent interès entre els joves per dedicar-se professionalment a resoldre crims, ja sigui formant part de la policia científica o com a metge forense.

Ja sigui per desconeixement o per fer les escenes més atractives i treure més afavorits als protagonistes, els guionistes es prenen bastants llicències a l'hora de plasmar la investigació dels crims.

Alguns dels errors més freqüents que fan, per exemple, la inspectora Beckett o la forense Lanier Parish, són entrar a l'escena del crim sense peücs i sense recollir els cabells amb una xarxa.

Una de les sèries mes realistes és, sens dubte, CSI. CSI intenta tenir una base científica i moltes de les històries que explica són reals. Són minuciosos recollint proves, tot i que no és realista que el mateix agent reculli les proves, faci les anàlisis i aturi el sospitós. A la vida real la investigació criminal està molt jerarquitzada.

Els seus actors també cometen errors en ocasions, per exemple, en manipular incorrectament el material del laboratori. Això passava, sobretot, en les primeres temporades. A l'altre extrem situa a Expedient X, on tot en la sèrie és fals. Es basa en l'esoterisme i la pseudociència.

Per altra banda, Castle i El Mentalista es basen en un personatge que cau molt bé. No solen analitzar l'escena del crim a consciència i poques vegades ho resolen basant-se en les proves, sinó en les ocurrències dels protagonistes.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem la conferència gratuïta sobre “Ciència i Enginyeria als tribunals de justícia. Com podem ajudar?” el proper dijous 27 d’abril a les 18 h a l’auditori de Neàpolis.

Sota la direcció de Fernando Garcia Colina, la conferèncoa oferirà motius per a reflexionar sobre la interacció entre Ciència, Tecnologia i Justícia, en una societat cada cop més avançada. A la vegada que farà una breu introducció a la Ciència Forense.

Us podeu inscriure a la conferència a través del web del CUM.