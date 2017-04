1 de Maig 2017. Referèndum, Independència, Treball.

Com a sindicat independentista i de classe optem per considerar l'1 de maig un dia tan important com pot ser l'11 de setembre i com deia un històric lluitador ,precisament perquè denunciem la realitat actual, no ens està permès diferenciar aquests fets dient que un és el dia de la pàtria i un altre el dels treballadors. No. La nostra lluita és única, com és única l'opressió que pateix el poble. El nostre objectiu és la llibertat i el desenvolupament dels catalans i catalanes, del poble treballador .

El poble treballador hauria de participar en construir una república però no una república sobre la base establerta a qualsevol preu sinó una república hauria de ser aquella on la seva menció fos en tot moment com un raig de llum per als oprimits de tots els països, que mantingués en tot moment la promesa de llibertat i riquesa com a recompensa pels esforços en el seu nom.

I-CSC com a sindicat de classe i independentista no podem obviar que estem en procés d'emancipació nacional i que aquesta construcció ha d'obrir, necessariament, un procés participatiu, un escenari d'esperança per la classe obrera catalana. Un escenari constituent de la nova república, on fixem les bases sobre les quals es sustentarà la nova República on la classe treballadora podem i tenim el deure de participar-hi per garantir que sigui social i una porta oberta per a conquerir un treball digne i una vida digne per a tothom.

Aquestes conquestes socials, aquest canvi profund que necessitem per avançar democràtica i socialment només seran possibles si som capaços d’apoderar-nos, participar-hi activament i d'estar organitzats.

Aquest és un dels reptes que tenim al davant les classes populars catalanes i només serà possible en la mesura que siguem capaços de fer-ho nosaltres, ara, és a les nostres mans.



L'objectiu de la classe treballadora catalana és transformar les nostres relacions socials de producció, fent-les fraternals i solidàries; i les nostres relacions amb els mitjans de producció apropiant-nos-els i col·locant-los al nostre servei; decidir què volem produir i com volem distribuir-los; poder pensar i relacionar-nos en la nostra llengua i crear la nostra pròpia cultura; en definitiva ser homes lliures en un país lliure. Això constitueix una revolució social contra tota opressió i aquesta es el nostre pensament i el volem fer visible al carrer,als llocs de treball i a on calgui.

La Intersindical-CSC crida al poble treballador català a manifestar-se , a perdre la por i a treballar conjuntament amb qui defensi aquests objectius l’emancipació de la classe i del poble. Per fer ho palès aquest 1 de maig ens adherim als actes i a la manifestació del bloc Anticapitalista a Igualada i també participem a Vilafranca i a Vilanova de la Geltrú dels diferents actes previstos.

INTERSINDICAL-CSC

Territorial Vegueria Penedès