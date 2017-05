El pressupost municipal de la vila del Vendrell

Una de les cosses que comença a resultar preocupant per part del nostre Ajuntament, es veure com entrem, al segon mes del segon trimestre de l'any, i el nostre Batlle no te aprovat un pressupost municipal per la nostra ciutat; i es que la falta de recolzament a les comptes municipals comença a ser una evidencia clara i concisa de que les cosses des de el Govern local, no s’estan fent bé.

El primer que caldria dir d’aquest govern local en minoria, és que està errat en la forma, donat que per tirar endavant els seus pressupostos de 50 milions d’euros, la seva proposta te un sol full, on lluny d'explicar a fons el que es vol fer, es desgrana en línees la despesa a l’engròs; per posar un exemple del que ets pot

trobar, la proposta de millora de la zona de vianants del carrer doctor Robert per un valor d’un milió d’euros; te ficat abans el preu que el projecte.

Es curiós veure que el nostre govern sap amb certesa mil·limètrica quan costarà la zona de vianants del centre de la vila, però no te gens clar quan destinarà a pressupostos participatius, o quan es gastarà amb els projectes d’inversió a la planificació urbanística o fins i tot quan invertirà a l’Espai natural de les Madrigueres.

D’altra banda i posant sobre la taula xifres econòmiques relacionades amb el pressupost m’agradaria destacar el fet de que el nostre govern ens digui a la seva web municipal que s’ha reduït l’endeutament de la nostra vila en 2016 en 8 milions d’euros, del deute reconegut per l’Ajuntament al pla d’ajust; sense tenir en compte que a traves de la creació del consorci públic privat d’aigües aprovat al desembre, s’hagi endeutat a la part publica d’aquest consorci, i per tant l’Ajuntament, amb 5 milions d’euros que ens presta el soci privat i que pagarà la part publica durant els pròxims 25 anys al soci privat, l’empresa FCC-Aqualia; jo em pregunto, aquest diners no es comptabilitzen com a deute municipal?.

Tampoc veig gaire clar que el nostre Ajuntament parli en aquesta proposta, de pagar una deute de 1,3 milions d’euros del Vendrell Esports i Lleure; abans de fer l’auditoria que es va aprovar al Ple del Març, per estudiar precisament aquest endeutament municipal, jo crec que algú a l’Ajuntament hauria de dir que no es pot pagar això fins que es faci l’auditoria aprovada al Ple.



De les propostes de licitació que parla aquets document, l'únic que cal dir, des de el meu punt de vista, es que abans de fer cap licitació s’ha de tenir un informe que estudií la possibilitat de tirar endavant municipalitzar els serveis.

En general i en la meva opinió, crec que el nostre govern local, ha presentat un document, curt, poc explicat i amb alguna ambigüitat, per un pressupost de 50 milions d’euros, que vol que els partits politics signin com a xec en blanc, on amb 4 línies proposta, es pretenen gastar 4.600.000 euros, sense donar més explicacions i sense tenir sobre la taula ni tan sols, el projecte proposat per l’illa de vianants a un mes de finalitzar el segon trimestre del any.

Jo confio en que el nostre Batlle, sigui capaç de tirar-los en davant, per que de no fer-ho seria al meu entendre una greu irresponsabilitat, que ens perjudicaria a tots.