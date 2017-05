Trobada de persones que aquest any fan 50 anys al Vendrell i comarca. EIX

Cada any, cada mes, cada dia neix algú. La màgia de la vida ens envolta a cada minut, però malgrat aquesta quotidianitat el record del dia que vam arribar és especial i únic per cadascú de nosaltres. El festegem amb celebracions, dinars de família o sopars de parella. Bufem les espelmes, obrim els regals i sumem un any més.

Els que vam néixer el 1967 aquest any en fem 50. Cadascun de nosaltres som part d’una petita multitud de gent diversa del Vendrell i comarca que hem anat creixent i teixint unes vides diferents, singulars i úniques.

Al llarg dels anys aquestes vides han anat paral•leles, s'han creuat, s'han distanciat, s'han apropat i fins i tot s’han tocat..

D'aquí a un mes, el dia 10 de juny, tindrem l'oportunitat de què el nostre destí es torni a creuar. Recordarem els anys d'escola i veurem en els altres el pas del temps, com s'han transformat i com han madurat. Mirarem de reüll a algú que malgrat els anys continuarà tenint allò especial que només té el primer amor.

L'any 82, a l’ombra del “naranjito” i amb la innocència dels 15 anys, quan dèiem t’estimo a cau d’orella i ens menjàvem el món volíem volar.

La vida era un somni que canviava a cada instant.

Busqueu l'adolescent que dorm amagat entre els plecs d'aquests cinquanta anys i, el dia10 de juny, veniu a la festa de ca l'Escori.

No us en penedireu.

Contacte: 1967.cinquanta.2017@gmail.com

Organitzadors 49+1