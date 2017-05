La temporada turística a Coma-ruga pinta negra

Les rondes d'inspecció que han realitzat els regidors del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a les platges durant aquest cap de setmana llarg del Primer de Maig han donat com a resultat una moderada millora en el front del top-manta després dels advertiments i reiterades denúncies de PxC les darreres setmanes però es constaten importants deficiències en altres vessants del servei públic municipal.

Ens referim en aquesta ocasió a la recollida d'escombraries. En un cap de setmana llarg com aquest amb una més que previsible important afluència de visitants a les nostres platges la previsió en matèria de serveis municipals ha estat nul·la. El servei de recollida d'escombraries i la freqüència del buidat de contenidors ha fallat en les seves previsions. Contenidors plens a vessar on els veïns havien de llençar les escombraries i altres deixalles per terra al costat dels contenidors han deixat un panorama deplorable en el paisatge urbà tal com es pot comprobar en les imatges de diverses illes de contenidors.

Segons el parer de PxC és la conseqüència dels successius canvis de mans de la regidoria de recollida d'escombraries durant els darrers mesos que han donat com a resultat un caos que amenaça enfosquir l'excel·lència turística a les platges, cosa que no havia passat durant el darrer any. Pel que demanem una millor coordinació dels responsables i una adequació del servei i de la seva freqüència a la previsió de l'augment de població en aquestes dates que apunten la proximitat de l'estiu per a què no es repeteixi el caos d'aquest primer cap de semana de maig. O la temporada turística a les platges pintarà negra.