Mala imatge de la ciutat

Hi ha problemàtiques a l’administració que es mantenen en el temps de manera inexplicable. Aquest és el cas del deteriorament dels carrers del Nucli Antic. Recordarem una vegada més que l’Ajuntament de Vilanova durant la legislatura 2007-2011 va ser objecte de la subvenció 14.400.000 de la Llei de Barris (meitat aportat per la Generalitat de Catalunya i l’altra meitat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú). Aquesta subvenció va ser aprovada per a realitzar un seguit d’actuacions que pretenien ressaltar el valor patrimonial d’un Nucli Antic amb personalitat però oblidat. L’objectiu de la subvenció era convertir el barri en un espai amable per a passejar; tenir cura del seu patrimoni, dinamitzar el comerç de proximitat, seguint exemples d’altres ciutats d’arreu.



Pe que fa a la mobilitat del Nucli Antic, la subvenció incloïa mesures encaminades a donar preferència als vianants i ciclistes en detriment dels vehicles a motor. Per a fer-ho es van projectar carrers de plataforma única i es van suprimir voreres. La reurbanització física dels carrers anava acompanyada de mesures de pacificació per tal que els vehicles residencials i d’altres poguessin accedir-hi però evitant que els carrers del barri fossin eixos de pas. Per a aconseguir-ho es van crear bucles d’entrada i sortida de vehicles, que en tenir de donar el tomb, dissuadien als conductors de travessar el barri de nord a sud, d’est a oest, d’oest a est. A tal efecte, com es recordarà van distribuir-se targetes de residents per a garantir l’accessibilitat als veïns i veïnes i es van donar diferents alternatives als comerciants de la zona.



Les eleccions del maig de 2011 van portar un canvi de govern i amb això va haver un canvi de polítiques. En el tema de mobilitat, en comptes d’acabar i millorar el treball que s’havia fet, l’equip de la Sra. Lloveras va eliminar totes les mesures de control del trànsit que l’equip anterior havia projectat i que, val la pena recordar, s’havien aprovat per unanimitat. Així es van suprimir els bucles d’entrada i sortida per als vehicles a motor, van desactivar i/o traslladar les càmeres que s’havien instal·lat a altres indrets de la ciutat. Em comptes d’això es van estimular els accessos d’entrada al barri, van instal·lar aparcaments de motocicletes en diferents punts, que per accedir-hi s’havia de travessar per les zones que en teoria eren per a vianants.



Com era de preveure el pas de tota mena de vehicles pels principals eixos del Nucli Antic, durant els darrers anys, ha comportat un extraordinari desgast dels materials. Per altra banda, l'accés mal resolt del transit rodat al nou equipament construït al costat del Hospital de Sant Antoni ha contribuït d’una manera important a l’augment d’aquesta degradació i deteriorament en el conjunt de carrers del Nucli Antic.



Passats 6 anys, després d’haver encarregat i pagat un Pla d’Intervenció del Nucli Antic, un Pla de Millora del Nucli Antic, un estudi de dinamització comercial, un Pla d’Inventari Local; també haver pagat sous de polítics (alcaldessa, regidors de via pública, etc.) policia local i de tècnics en mobilitat, ens trobem amb uns carrers cada dia més deteriorats que empobreixen patrimonialment als que hi vivim, donant una mala imatge de la ciutat.



La desencertada política del Govern Municipal de la Sra. Lloveras en temes de mobilitat, primer amb Convergència i Unió a soles i ara PDCat i PSC, prioritzant el vehicle d’una manera clara pel damunt dels drets dels vianants, desmuntant així la pacificació de la zona que es va pagar amb diners dels contribuents, és una forma de gestionar que resulta insostenible, doncs suposa un evident malbaratament de diners públic i una regressió en matèria de drets d’accessibilitat a col·lectius vulnerables com la infància, la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. Els carrers de plataforma única, en no tenir voreres i en haver suprimit l’Ajuntament les mesures de control de trànsit fa que aquests col·lectius es trobin en franca desprotecció, convertint el que en teoria havia d’estar un espai amable i pedagògic en uns carrers perillosos, sorollosos i del tot insostenibles.



Recentment he sabut que el Govern Municipal per a solucionar el problema, ha demanat noves subvencions, més diner públic a afegir al que ja portem gastat, mostrant amb això una mentalitat poc responsable, una forma de gestionar el que és públic impròpia d'una democràcia. Doncs si no recupera les mesures de control de trànsit que va eliminar per la pressió de quatre comerciants, els paviments es tornaran a trencar.



Aquesta manera de fer és contrària al seny i la democràcia; una forma de governar en la que preval l'amiguisme i el criteri personal per damunt dels raonaments lògics i les normes que entre tots i de forma democràtica han aprovat els nostres representants polítics.