Seguirem treballant per tenir un transport urbà en condicions

El fet que la nostra proposta de transport no hagi sigut presentada al Ple municipal, no significa que la nostra organització no seguirà treballant per tenir un transport urbà en condicions per la nostra vila; per això hem convertit la nostra moció de transport en proposta i l’hem entrat al SAC, i també ens hem posat a treballar en una nova línea d’acció posant-nos en contacte amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que es qui vetlla per el compliment de la legislació d’accessibilitat, per veure con es pot fer complir a l’Ajuntament la legislació en matèria d’accessibilitat, a les parades d’autobús que a traves de la moció que van plantejar; donat que des de que van fer arribar el correu amb la proposta de moció al govern local, no hem rebut cap resposta per part del regidor de transport.

D’altra banda volem destacar que la nostra organització va parlar fa uns dies amb els veïns dels Massos, que es troben que en el seu barri hi ha amb un inexistent sistema de transport urbà des de la reestructuració, i que hem presentat una sol·licitud per que es trobi una solució per la gent d’aquest barri, que es troba aïllat i que amb les mesures d’eliminació del transport urbà estan aconseguint que la gent que viu allà vengui les seves cases i sen vagi de la nostra vila.

La Xarxa Vendrellenca estarà vigilant per el compliment dels acords del Ple, per que es faci l’auditoria del transport com abans millor, per tal de tenir una radiografia de la situació del transport urbà amb les possibles solucions, els ciutadans i ciutadanes de Vendrell mereixen un transport urbà en condicions.