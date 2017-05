Valoració del ple ordinari de Calafell

En línies generals es va tractar d'un ple en el que la majoria de punts de l'ordre del dia eren de caràcter tècnic.

Pel que fa al punt de l'aprovació del conveni urbanístic de planejament sector Bellamar Nord el vam aprovar per confiança, perquè aquest proposa una edificació inferior al que la sentència els deixa construir i per responsabilitat política, tot i no haver estat en cap de les negociacions.

Pel que fa a la proposta d'aprovació inicial del reglament del Consell de seguretat i prevenció, vam votar a favor per estat totalment d'acord, ja que es compta amb els cossos de seguretat, bombers i es té en compte a totes les entitats i associacions del nostre municipi.

Pel que fa a les dues mocions que es van presentar, tenim la satisfacció de que totes dues van prosperar i es van aprovar per majoria. La primera, va ser la Moció d’adhesió a la xarxa de municipis LGTBI, que lògicament vam donar suport per ser de justícia social i perquè "sembla mentida que estant al segle XXI encara haguem de veure com persones són agredides per tenir tendències sexuals o són increpades per aquestes mateixes. Tots som persones independentment de la nostra tendència sexual i ja era hora que el nostre municipi s'adherís a la xarxa de municipis LGTBI".

La segona va ser una moció compartida pel nostre grup, ERC i la CUP, per tal de donar suport a l'ANC de Calafell, així com als imputats pel 9N. "Des del Partit Demòcrata creiem que aquest govern no està per treure estelades en comptes d'arreglar el municipi que tant malament està." Òbviament, "ja sabíem que alguns partits no estarien d'acord, però tot i haver prosperat la moció d'Adhesió a l'AMI, volíem que es ratifiqués i que aquesta adhesió sigui una realitat, ja que així ho va votar el ple".

Pel que fa a precs i preguntes, vam fer les següents:

• Vam consultar per la il·legalitat d'una senyalització que va aparèixer el passat divendres dia 28, en la que es prohibia fer càrrega i descàrrega davant un hotel i que s'havia d'haver fet 48 hores abans i que es va posar el mateix dia. El regidor de via pública ens va indicar que teníem raó.

• Vam preguntar sobre com es pensa actuar en cas d'esdeveniments, actes i a les platges degut a no tenir ja a la Creu Roja i si pensen fer alguna cosa respecte als treballadors de la creu roja que s'han quedat a l'atur.

• Vam preguntar per l'estat de les fonts de l'Estany, ja que a hores d'ara, encara no funcionen. La resposta va ser la mateixa que a l'últim ple, que en dues setmanes com a molt tard funcionaran. Esperem que sigui així i que no segueixin passant els mesos sense que funcionin.

• Novament reiterem que ja que els plens es retransmeten per streaming, quan es facin les votacions es vegi el plànol complet i no només a l'alcalde, ja que la gent del nostre municipi vol saber el que els grups municipals votem.

• Pel que fa a la zona taronja i les blaves, demanem un "diàleg real" i que no empitjori la situació dels nostres comerciants, ja que seran els màxims perjudicats.

• Per últim i no per això menys important, vam demanar al govern que rectifiqués la tarificació de l'aigua ja que amb la nova ordenança l'únic que està aconseguint és que s'hagi encarit quasi un 50%. Hem demanat també que tinguessin en compte les nostres al·legacions, però aquest govern no està per fer canvis. És per aquest motiu i les negatives de l'alcalde a que ha pujat de forma quantitativa el preu de l'aigua, que hem fet una crida a que totes aquelles persones que estiguin pagant més d'aigua, ens enviïn un E-mail amb la factura a pdecatcalafell@gmail.com. No pararem fins que aconseguim que aquest govern rectifiqui i no faci pagar més als que vivim aquí.