La cocapitalitat de la Vegueria a debat

Crec que és interessant posar sobre la taula, que una de les qüestions que planeja sobre la creació de la Vegueria Penedès, és el model de capitalitat que volem per al territori; des de el meu punt de vista la proposta presentada per PDCAT de tenir una capitalitat compartida, és una aposta encertada en la forma, per que defineix clarament l’esperit de treball en conjunt a traves del repartiment d’espais de decisió, que com no pot ser d’un altre manera, servirà per treballar conjuntament per una Vegueria liderada entre tots.

No obstant i dit això, és també la meva opinió, que abans de posar-nos a treballar en el model de repartiment d’espais de decisió política i administrativa, a traves del repartiment que pretenien els membres del PDCAT amb aquesta moció de capitalitat compartida que van presentar, el que haurien de fer, és seguir construint la Vegueria des de la base i amb el consens d’una majoria qualificada d’entitats, de partits polítics i representants de la societat civil, per tirar endavant una proposta de Vegueria Penedès que tinguès el major i més ampli suport de tots en tots els seus àmbits.

És per això que en la meva opinió no vaig veure cap sentit tirar endavant un proposta política d’aquest magnitud, sense contar amb un debat previ, i un ampli consens de tots i per això escric aquests article.

Pel que fa a les reaccions dels membres del PDCAT de la Vegueria, a vegades caldria reflexionar sobre les coses que es diuen des de els càrrecs institucionals, m’agradaria recordar que nosaltres vam votar en contra, no per portar-li la contraria al PDCAT, sinó que el nostre partit creu que això s’ha de treballar més a fons i s’ha d’assentar les basses d’una Vegueria, on hem de entendre’ns entre tots per tirar-lo en davant, i és per això que contra més gent estigui d’acord millor.

El que haurien d’explicar els membres del PDCAT, és per que ni tan sols van posar sobre la taula aquesta proposta a la gent del Vendrell abans de portar-la al Ple, d’això no van parlar; i a la Vegueria, com amb tot el que es vol des de la política del que es tracta, és de parlar, per que la política, construeix sobre la base del debat, del consens de totes les parts i de la suma de molts i això no és possible quan el que es pretén, és fer-se la foto.

Per tancar aquest article diré, que si tots estem disposats a treballar per construir un país nou al cor de la vella Europa entre tots, no veig per que aquesta proposta no es pot aplicar a la Vegueria i en comptes de repartir-nos cadires, parlem treballem per consensuar entre tots la proposta de territori.

Antonio Garcia Leal

Membre de l’executiva local d’Esquerra Republicana de Catalunya Vendrell