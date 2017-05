VeC reclama inversió estatal per reformar l’estació de Vilafranca

Vilafranca en Comú (VeC) presenta a través d’En Comú Podem (ECP) quatre esmenes territorials als pressupostos de l’Estat. Els regidors Ramon Arnabat i Toni Peñafiel ho han explicat aquesta tarda, acompanyats de la diputada al Congrés dels Diputats Sònia Farré. Les quatre propostes que VeC reclama per Vilafranca són la reforma de l’estació ferroviària, l’allargament del cobriment de la via, la cessió al municipi de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i la inversió per culminar el projecte del Vinseum.

La diputada d’ECP ha qualificat d’injustos els pressupostos estatals, ja que “no només consoliden les retallades, sinó que les incrementen”. Així mateix, ha criticat la falta de sensibilitat del govern de Madrid envers els municipis, ja que “està reduint dèficit gràcies al superàvit dels ajuntaments”, però aquests no ho veuen reflectit en inversions locals. Per aquest motiu, ECP porta al Congrés les demandes de VeC.

Pel que al contingut de les esmenes, des de VeC es reclama la reforma de l’estació, que pateix tota mena de deficiències, des de mancances d’accessibilitat fins a inundacions quan plou. Considerem que l’estació no reuneix les condicions mínimes per oferir el servei que necessita una capital de comarca com Vilafranca, situada en un punt estratègic entre les ciutats de Barcelona i Tarragona. Una reforma global, que calculem en 9 milions d’euros, permetria ampliar serveis i oferir més freqüència de viatges a Barcelona.

D’altra banda, VeC demana que el pressupost de l’Estat contempli una partida per a l’allargament de la coberta de la via. Pensem que ja és hora que es desencalli l’actual situació de precarietat que causa moltes molèsties al barri del Poble Nou, per la qual cosa reclamem que l’Estat compleixi el seu compromís inicial i assumeixi una tercera part de l’obra, equivalent a 7,6 milions d’euros.

En referència l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, defensem que es cedeixi definitivament a la vila. Es tracta d’un espai amb moltes possibilitats d’ús, com podrien ser pisos socials. Per últim, reclamem una inversió d’un milió d’euros al Vinseum, que permetria finalitzar el projecte de museu del vi. Tenint en compte que l’Estat destina recursos a edificis patrimonials i espais museístics, considerem que té sentit que inverteixi en aquest equipament que vol ser un referent de la cultura del vi.

La diputada Sònia Farré ha estat aquesta tarda al local de Vilafranca en Comú, per explicar les propostes d’En Comú Podem als pressupostos de l’Estat.