A Ramón Carbó no el deixen jugar a pilota

Tothom al poble, i a la majoria de la comarca, ja coneix la manera de fer de Ramón Carbó, amb la complicitat de la resta de components de CiU al municipi, i atemorint a qualsevol que li porti la contraria. Ramon Carbó, que encara no ha superat perdre l’alcaldia, només vol generar conflicte.

En aquest cas tot va començar per no deixar tallar camins públics per fer batudes de caça, ja que cada cop hi ha més usuaris de la muntanya. Res més. No està prohibit caçar com diu CiU, perquè no és una competència municipal, no ho sap això vostè?. Com sempre, Ramón Carbó intentarà vendre lectures esbiaixades de les coses. Però què podem esperar d’una persona que, entre d’altres coses, va sancionar a joves del municipi per opinar diferent, que s’ha enfonsat i ofegat en el vaixell d’Unió Democràtica votant en contra de totes les iniciatives independentistes, i que ara està demanant engrunes i auxili per entrar al PDeCat de la comarca i poder així sobreviure políticament a qualsevol preu? Podria fer seves les paraules de Groucho Marx, “Aquests són els meus principis. Si no li agraden, en tinc d'altres”. Senyores i senyors del PDeCAT, compte amb les companyies.

Tothom sap que s’inventa dades a la seva voluntat i interès. Ara toca fer una lectura esbiaixada de l’estudi sobre la població de senglars a Sant Martí i inventar-se accidents de cotxe. Aquest estudi tracta només de ser una guia, estimacions i aproximacions. El que està clar és que la competència d'aquesta temàtica és de la Generalitat, que no està fent res per tractar la causa i només apunta al símptoma. I hem de ser la municipalitat com nosaltres o municipis del voltant del parc de Sant Llorenç del Munt qui posem el debat sobre la taula.

Som conscients que la problemàtica és global, utilitzarem l'estudi com una eina. Per tant, mai he dit que els pagesos posin filats elèctrics perquè ja venen a bon preu el raïm, i mai s’ha dit el nombre exacte de senglars perquè no es pot saber, només una estimació, com ja van dir els biòlegs que van fer l’estudi. Ja vam dir també que no tot el que digui l'estudi és viable, què no sap llegir o escoltar vostè? Potser només l’interessa crear merder, que els pagesos s’enfadin per les mentides que vostè diu, etc. A vostè tan li fa la problemàtica de la pagesia, només els vol utilitzar, en canvi a nosaltres no, per això recolzem solucions reals a llarg termini.

El tema important és un acostament ètic a la problemàtica, però a vostè, que matava porcs per les cases, i que ara és il·legal, què no ho sap vostè? Encara ho fa? no li deuen interessar aquests temes, ja ho entenc.

Tot i que queda clar que no hi ha superpoblació al municipi, el que sí diu l’estudi és que hi ha una càrrega social, que són les molèsties que els senglars poden generar al sortir de la massa forestal per trobar recursos més fàcilment. Això és important. També proposa diferents propostes per evitar que en surtin, com tolls d’aigua permanents etc. S’ha volgut objectivar allò del que tothom opina sense tenir dades. La Generalitat reconeix que la caça no soluciona el problema, la solució està en controlar la natalitat, com es fa a d’altres països amb el cérvol, i com s’està fent amb la prova pilot de vacuna esterilitzadora.

Sr Carbó, la Diputació i diferents municipis estem intentant sumar per trobar solucions reals, no molesti amb els seus conflictes de nen enrabiat perquè no el deixen jugar a pilota, ai, a l’alcaldia.



Antoni Ventura Lluvià

Alcalde