El ple aprova crear una comissió especial sobre el deteriorament del nucli antic

El Ple ordinari de maig es va caracteritzat, igual que l’anterior, per la manca de dictàmens destacables. A banda de l’acord per atorga la Medalla de la Ciutat a Pere Tàpias i les dues modificacions puntuals del Pla General, que ja s’havien tractat en plens anteriors, la resta de punts eren purs formalismes que no van suscitar cap debat polític. Així doncs, el debat real es va donar en l’apartat de mocions, i concretament en la que es va presentar per parts dels grups municipals de Som VNG, ERC i la CUP sobre el Pla Integral del Nucli Antic.

Sobre el deteriorament del Nucli Antic, la regidora Deborah Zimmerman va començar la defensa de la moció afirmant que “en una de les primeres reunions de la comissió de Territori i espai urbà vaig preguntar, preocupada igual que molts veïns pel lamentable estat en què es troben molts dels carrers que havien estat arreglats pocs anys abans”, així com “si l'Ajuntament havia efectuat les reclamacions de garanties a les empreses contractistes que havien executat les obres”.

Semblava, per a la regidora de Som VNG que “explicar honestament els motius pels quals els carrers en qüestió estan destrossades, no li interessava al regidor”, encara que, tal com va assenyalar Zimmerman “la resposta era bastant senzilla: el pas dels cotxes per carrers que no estan preparats per a tal intensitat de trànsit (...) va provocar un deteriorament impossible de tapar amb explicacions dissuasòries”.

Per a la regidora Deborah Zimmerman, el deteriorament dels carres del Nucli Antic han posat en evidència que “allò que s'havia acordat amb els veïns en un procés participatiu, que pel que sembla només va servir per complir amb l'expedient de les subvencions que es van rebre, no va ser entès com una obligació del govern envers la ciutadania.” Així doncs, va afirmar que “Els processos participatius costen diners i els paguem tots, com paguem tots l'obra pública, els serveis, el manteniment de les infraestructures o la pròpia estructura institucional”, pel que “veure que els diners de tots es malbarata a discreció ens fa molta ràbia i tenim dret a rebre una explicació clara i irrefutable que ens permeti entendre el que ha passat.”.

Per tot això, en un exercici de responsabilitat amb la ciutadania i amb el veïnat del Nucli antic, tant Som VNG com ERC i la CUP vàrem portar al Ple la proposta de crear una Comissió Informativa especial per esclarir si existeixen responsabilitats polítiques o tècniques, per esclarir quines han estat les decisions que han fet que una zona, que s’havia millorat feia pocs anys, es trobi en el grau de deteriorament que es troba en l’actualitat. Finalment la proposta es va aprovar per unanimitat, fet que Som VNG valora positivament, i que obre la possibilitat de fer un exercici de transparència amb la ciutadania.

Per una altra banda, en l’altra moció i la pregunta que va formular Som VNG el govern sociovergent va tenir una actitud indigna d’un govern municipal. Pel que fa a la moció, el govern va crear una situació surrealista en la que es va proposar el vot per separat del punt clau de la moció, que a més, coincidia amb el títol de la moció. Pel que fa a la pregunta, que plantejava que continuen existint problemes en l’empadronament de persones en situació d’ocupació precària i que no s’ha avançant en cap punt de la moció que es va aprovar al Ple d’octubre de 2016, el govern no va respondre, mostrant la seva nul·la preocupació per la situació que pateixen les persones que es troben en una situació d’extrema precarietat.

Finalment, des de Som VNG es considera que aquesta tònica viscuda als plens d’abril i maig ha vingut per quedar-se. La ciutat es troba davant una clara degradació de la política municipal, amb un govern municipal incapaç de plantejar de forma oberta el debat polític, i que ni vol ni pot treballar per aconseguir acords sobre les qüestions de ciutat.