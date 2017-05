Com fer front a les pseudociències? De Cuarto Milenio a Expediente X

Funciona la homeopatia? I la ouija? Cal mirar l’horòscop abans de prendre una decisió? De debò els ovnis visiten Montserrat pels voltants de l’11 de cada mes? Es cert que hi han cases on els objectes semblen tenir vida pròpia i on els fantasmes campen al seu aire? És cert que hi ha números, com el 666, amb propietats diabòliques? Què hi ha de cert en els casos extraordinaris (expedients X) que els agents Mulder i Scully investiguen?

En un món profundament científic i tecnològic resulta paradoxal i preocupant l’atracció que els temes estranys, les supersticions, la pseudociència, en definitiva (astrologia, tarot, parapsicologia, pseudomedicines, etc.) exerceixen.



Cadenes de TV amb mèdiums que contacten amb el més allà i tarotistes que endevinen el futur, diaris que publiquen els horòscops, pel·lícules i llibres basats en presumptes fenòmens paranormals,... han convertit en qüestió de fe o de creença (“a mi em funciona!”) el que no és més que un frau i una explotació descarada de la credulitat de la gent.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem la conferència gratuïta (prèvia inscripció) sota el títol “De Cuarto Milenio a Expediente X: com fer front a les pseudociències”, la qual se celebrarà el proper dijous 25 de maig a les 18 h a l’edifici de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.

Manuel Moreno, professor de l’UPC de Vilanova i la Geltrú, presentarà un kit de supervivència per fer front a la pseudociència que ens envolta. Encara que la ciència no té respostes per a tot, sí què és, en paraules del conegut científic Carl Sagan, el millor antídot contra la pseudociència. L’esperit crític i escèptic, base del propi mètode científic, és la millor eina que tenim per fer-ho.