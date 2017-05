Per una Vilanova a l'alçada de la diversitat

El meu nom és Javier Fernández Crespo i soc veí de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, concretament del carrer teatre, situat al conegut “Centre Vila”.

Vilanova i la Geltrú és una ciutat molt diversa. Tenim la sort de passejar pel carrer entre persones de diverses nacionalitats, amb diferents vestimentes, diferents cabells, alçades, color de pell, ulls… però a vegades ens oblidem que dins d’aquesta diversitat també hi han persones amb mobilitat reduïda que sovint per desinterès els sotmetem a ser ciutadans de segona. En aquest sentit voldria denunciar l’estat de molts dels nostres carrers. És fàcil veure aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i tot seguit, al mateix aparcament voreres estretes amb esglaons impossibles on de cap manera hi pot pujar una cadira de rodes ni tampoc hi cap, és fàcil veure’ls: Carrer Manuel Tomàs, Vapor, Lleida són els que tinc més a prop. I és que ¿Qui no ha vist a la nostra ciutat circular una persona en cadira de rodes per la carretera donada la falta d’adequació? ¿Com pot ser?

Sembla que ens em oblidat de que la diversitat és una condició sine qua non de l’ésser humà i que per tant és responsabilitat de tots i totes adequar el medi urbà per a que tots i totes puguem gaudir de la nostra ciutat i del nostre dret a decidir en cada moment el que volem fer sense impediments arquitectònics. Si volem una ciutat diversa, fem-la! Adaptem-la!