El projecte sanitari per Vendrell

Al fil de l’ultima proposta aprovada al Ple municipal sobre l’ampliació del aparcament de l’Hospital Comarcal que va presentar la meva companya de partit Eva Mata, m’agradaria escriure aquesta reflexió, per parlar una mica del projecte sanitari del nostre Ajuntament, de les seves propostes en aquesta matèria.

La sanitat en el nostre municipi, te problemes importants, si tenim en compte que una eina tan important com es el CAP, esta saturat des de l’any 2008; o que tenim un Hospital comarcal, que te un aparcament deficitari, des de que es va construir i que fa 12 anys, que reclamava a crits, la necessitat de que es fes unes infraestructures millors; aquest dos elements, van ser portats al Ple municipal, per l’oposició i no per al Govern i això posa de manifest que no existeix un projecte sanitari a la regidoria de salut, i per lo tant al Govern, per que amb la meva opinió, aquets son dos problemes massa importants, com per que el nostre govern no els tingui sobre la taula des de el començament de la legislatura al 2015, per tal de millorar la vida de la gent a traves d’un projecte transversal de ciutat.

Es bo posar sobre la taula, que des de els grups que governen el nostre municipi, a la campanya electoral, van posar aquest elements mencionats, com a part del seu programa electoral, sense anar mes lluny, podem dir que el PSC del Vendrell del nostre Batlle i el seu segon Kenneth Martínez, a la campanya electoral del 2015 van prometre instar a la Xarxa Tecla a millorar l’aparcament de l’Hospital, van dir que treballarien per la construcció del CAP del Botafoc que va acompanyada de la construcció d’un centre d’Hemodiàlisi, o inclús van parlar de la construcció d’una residencia per a persones amb malalties mentals, curiosament i encara que el PSC esta a govern des de 2015, aquestes propostes en matèria sanitària que son estructurals per el benefici de tots i que van ser aprovades per unanimitat, van arribar al Ple de la ma de l’oposició.

Però no ens ha de sorprendre que es faci servir com a eina electoral, les promeses del sanitàries al nostre municipi, ja haurien d’estar acostumats, donat que al mes de Març de l’any 2011, a dos mesos de la campanya electoral, el senyor Benet Jané, alcalde del CDC que ara es fan dir PDCAT, va fer la cessió dels terrenys del CAP del Botafoc, i va fer un acte solemne de ficada de la primera pedra, per guanyar vots, per que com podeu llegir, al 2015 Marti Carnicer del PSC va tornar a prometre la construcció del CAP.

Es curiós analitzar el cas de l’aparcament de l’Hospital, pel que fa a l’actitud del PSC del Vendrell, ho va proposar al Ple a l’any 2008, quan Benet Jané era Batlle, ho van tornar a reclamar al 2011 poc abans de les eleccions, i des de que estan a Govern fa dos legislatures, no han fet res per canviar les cosses; menys quan han estat a campanya electoral.

Tornant al projecte sanitari del nostre Govern actual, després d’aprovar la proposta de tirar en davant la construcció del CAP del Botafoc i l’uniat d’Hemodiàlisi, que van anunciar es començarien a construir a finals de Gener de 2017, ens trobem que van anuncia a finals d’abril que les obres es retarden 2 mesos mes; la raó, el dret de superfície cedit a la Xarxa Santa Tecla a l’any 2011, s’ha caducat, i ara hem pregunto jo. Es que ningú del Govern, va mirar a l’Octubre la situació de la cessió dels terrenys?, per que jo tinc coneixement, que l’ organització civil, Xarxa Vendrellenca que va enviar la proposta als grups del Ple, i que va ser qui va posar sobre la taula de debat aquesta mancança històrica i molt necessària per tots els

ciutadans i ciutadanes de la nostra vila, ja ho apuntava a l’Octubre. Però no passa res, amb aquest tema de cessions, ja els ha passat amb els terrenys per construir una residencia per a gent amb malalties mentals; el dret de superfície, es va extingir a al Març de 2016, però preguntat el nostre regidor de sanitat el senyor

Trillas, al Ple de Maig de 2017 , sobre les raons de per que no es va construir, va dir que era per un problema de finançament de la Generalitat, i que feia 15 dies que s’havia reunit amb l’entitat que l’havia de construir; en dona la sensació que el regidor no sap que el dret de superfície s’ha caducat fa un any i que aquesta resposta no mes es per justificar; es per això que aquestes coses son les que hem donem a preguntar-me. Quin projecte sanitari te el nostre Govern local per la nostra vila?; la resposta penso jo, es molt senzilla, no hi ha cap projecte; per que un projecte sanitari de ciutat hagués tingut en compte al principi de la legislatura les mancances en matèria sanitària i s’haguessin treballat.

No vull tancar aquest article, sense recordar que hi ha agut d’altres propostes en matèria sanitari importants, portades al Ple municipal per l’oposició, com per exemple, la creació d’una comissió de salut a l’Ajuntament, que hauria de servir per fer un seguiment de les necessitats en matèria sanitària de la nostra vila i redactar un projecte sanitari amb criteri mèdic, veus independents i amb coneixements amb el tema, o també la proposta de tenir una ambulància medicalitzada, amb seu al Vendrell; segurament hi ha mes, però crec que amb això es suficient per dir que crec que queda de manifest, que no tenim un projecte en matèria sanitària per la nostra ciutat i que posa sobre la taula les carències en aquesta matèria per part del nostre govern, i el us polític que han fet des de el grup que el composa, en campanya electoral amb l’única finalitat de obtindre vots.

Per acabar, vull recordar als qui van fer aquestes propostes al seu programa electoral, els membres del PSC del Vendrell, que tot això el pudien haver portat ells al Ple, per que aquestes propostes, son d’aquelles que fan molt millor la ciutat i la qualitat de la vida de la gent, el problema, es que crec que tot això per vostès, no son mes que promeses electorals, per omplir el programa, i la sort que tenen els ciutadans i ciutadanes del Vendrell, es que per l’oposició, això son necessitats reals.

Antonio Garcia Leal

Membre de l’executiva local

d’ ERC del Vendrell