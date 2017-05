Dos anys fent govern

Un càrrec institucional em deia un dia, no et fiquis en política. Aquella frase em va sobtar molt perquè jo ja estava fent política, igual que la veïna que veu el seu barri degradat i lluita per la millora, el veí que estudia el patrimoni de la seva ciutat, l'entitat que manté la cultura immaterial viva, l'associació que cuida dels més desfavorits, aquells que cuiden el medi ambient... Cada dia tots i totes nosaltres fem política municipal, perquè construïm un model de ciutat i dissenyem la Vilanova i la Geltrú del futur.

Des de fa dos anys ICV ha treballat, i si perquè no, ha fet govern perquè ha fet ciutat. Ha fet fòrums oberts a tota la ciutadania per parlar d'educació i l'augment de les ràtios i la retirada de línies de P-3, ha parlat de patrimoni arquitectònic amb membres de la UNESCO, de serveis socials on hem vist una llei desfasada per pal·liar una societat en crisis, de la precarietat laboral de la dona al Garraf, del transport amb la plataforma no vull pagar, hem recuperat una part molt important de la memòria històrica de la nostra ciutat...

Hem visitat els barris, no com rockstars, sinó com mers espectadors i mediadors en posar en contacte als actius socials per vehicular i activar noves dinàmiques que millorin la vida en el mateix barri. Treballem amb múltiples col·lectius, entitats i associacions de la ciutat per donar tot el nostre suport a les causes que volen emprendre. A vegades ser al carrer no vol dir trepitjar-lo i buscar la foto, sinó estar treballant colze a colze des de darrere cap endavant.

Tampoc hem oblidat la vida institucional, tot i les limitacions, hem col·laborat en la presentació de mocions com la de la plataforma del nucli antic, salut i pensions amb iaioflautes, educació amb CCOO, fiscalitat justa amb GarrafCoopera. Hem parlat de pressupostos municipals i estem actius en els Plans on ens conviden com Joventut i Cooperació.

Hem estat els primers a seure en totes les taules que buscaven la unitat pel bé comú i els últims en aixecar-nos.

En resum fa dos anys que fem molta feina de formigueta que no es pot resumir en aquest article, perquè no ens hem oblidat de la Vilanova que volem. I tenim molt clar que els dos anys que queden hem de construir un nou espai d'esquerres, de canvi, de transformació responsable i coherent on tots aquests veïns, veïnes, entitats, associacions, ONG i persones amb una gran responsabilitat i compromís per fer de Vilanova i la Geltrú, un lloc millor per viure, formin part de la il·lusió de fer govern, fer ciutat i fer política.



Gener Barjola

Coordinador d’ICV Vilanova i la Geltrú