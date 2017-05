Tancament de la Llar d'Infants l'Estel

En resposta i/o aclariment a les diferents declaracions efectuades per diferent membres del Consistori de Cubelles, realitzades a diversos mitjans de comunicació, en relació al tancament de l’escola bressol municipal pel proper curs.

Des de l’última reunió amb l’Alcaldessa i la Regidora d’Ensenyament, el dia 21 d’abril de 2017, fins al dia d’avui aquesta associació i els seus membres no han realitzat cap tipus de manifestació en cap mitjà de comunicació ni cap xarxa social, a petició expressa de les representants de l’Ajuntament esmentades anteriorment, sota la promesa de negociar una solució per donar sortida a un problema evident per les famílies que ja tenen infants en el centre, així com d’altres famílies que tenien intenció d’inscriure als seus fills a la nostre llar.

Per tal d’entendre el conflicte cal remuntar-se cinc anys enrere, quan l’antic equip de govern va proposar tancar la mateixa llar, retractant-se en última instància davant la forta mobilització social i els grups polítics de l’oposició, i al valorar la importància d’aquest servei per les famílies de la Vila.

Cinc anys després i amb cap dels partits polítics que hi eren llavors al cap davant de l’equip de govern, es torna a prendre la mateixa decisió, aquest cop però amb una certa premeditació pel que fa a la neutralització dels possibles mobilitzacions per part de la ciutadania, escollint tant les dates com la forma de comunicació de la decisió de tancament.

Tanmateix, aquesta mesura comporta finalitzar el servei de l’edifici adaptat on ara es realitza, per tal d’unificar-lo en un centre fora del centre de la Vila.

Els motius que al·lega el nostre Ajuntament per tancar la Llar es que aquesta presta un servei deficitari, i vist així podria resultat fins i tot comprensible aquesta decisió, ara bé des d’aquesta AMPA volem aclarir certs aspectes que l’Ajuntament no ha pres en consideració, ni ha expressat davant dels mitjans de comunicacions als qual s’ha adreçat, i que per tant no ha volgut mostrar tota la realitat a la ciutadania a la qual es deu:

- La Llar l‘Estel es troba en ple centre de la nostra Vila, amb tots els serveis de transport, aparcament, etc, que poden necessitar els usuaris.

- La Llar L’Estel es troba al costat del col·legi Charlie Rivel, que es el centre que més alumnes té inscrits al nostre municipi i alhora el centre on estudien molts dels germans grans dels alumnes de la Llar.

- Al centre s’ha creat un clima saludable, familiar i de bones conductes, on es realitzen gran nombre d’activitats formatives pels nostres infants.

- Les educadores de la Llar són persones residents i conegudes de la Vila, les quals són estimades i respectades per grans i petits. El model educatiu portat a terme per les educadores de la Llar es lloat per tots els pares que han portat els seus fills a aquest centre.

- La empresa que gestionarà el servei del centre, on l’Ajuntament pretén unificar el servei, no pot assegurar la permanència de les treballadores de la Llar l’Estel, fet que suposarà el comiat d’aquestes treballadores.

D’altre banda, com ja s’ha esmentat anteriorment, l’actuació del nostre Ajuntament ha estat poc transparent, i en aquets sentit cal destacar el següent:

- La decisió ha estat presa de forma unilateral i sense comptar o informar a la resta de partits polítics de la oposició ni l’AMPA. A més la comunicació d’aquesta comunicació s’ha realitzat escollint acuradament les dates, una setmana abans de les vacances de Setmana Santa i a pocs dies de l’obertura del període de preinscripció de les llars.

- Des d’aquesta AMPA no s’entén aquesta decisió quan poc temps abans, concretament els mesos de desembre de 2016 i febrer de 2017, la regidora d’Ensenyament i la mateixa Alcaldessa, van declarar als mitjans de comunicació que s’estava realitzant un estudi per tal de municipalitzar els serveis de les llars d’Infants La Draga i l’Estel.

(http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id5533/el-govern-prepara-el-concurs-de-les-llars-d-infants-municipals.htm)

(http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id5685/l-ajuntament-rebra-suport-de-la-diputacio-en-questions-d-ensenyament.htm)

- L’Ajuntament ens ha manifestat que la raó del tancament de la llar es perquè es tracta d’un servei deficitari, sense tenir en compte altres conjunts de serveis que prestà i que també són deficitaris però que no per ser-ho els ha de deixar de prestar. Cal fer esment que, de ser cert el cost que manifesta l’Ajuntament que té la llar (40.000 euros), aquest només representa un 0,20 % del pressupost municipal. A més pensem que l’educació no ha de ser un negoci si no un servei de qualitat que ha de prestar el nostre Ajuntament.

- Un altre afirmació que el Consistori addueix pel tancament es la manca de demanda del servei, cosa que entra en contradicció amb el fet que hi ha dos centres privats, ubicats molt a prop de la llar L’Estel, que presten serveis de llar d’infants, que es troben a ple rendiment, i a més un d’aquest centres es de recent obertura.

- L’Ajuntament no ha atès ni respost les diferents demandes de negociació d’aquesta AMPA, ni tant sols ha respost a varies alternatives proposades, mitjançant instància, simplement s’han limitat a dir que ho estan estudiant, sota el nostre parer amb la intenció de guanyar temps.

- L’Ajuntament ha manifestat de manera “informal” que a l’actual edifici de la llar es vol ubicar l’Espai Jove, el qual ja té actualment una ubicació a una instal·lació municipal, sense explicar quin es el motiu d’aquesta decisió ni el cost que suposarà l’adaptació de les instal·lacions actuals.

- No es té coneixement si existeix estudi previ o si s’ha valorat l’impacte que pot provocar el trasllat de l’Espai Jove, ni qui es el valor que aportarà aquest servei.

- És una realitat que l’Ajuntament en cap cas ha fet accions per tal de promocionar el servei de la llar, ni ha fet cap acció per tal de fer-lo més atractiu pels possibles usuaris, aconseguint així que el servei sigui menys deficitari. En aquest mateix sentit, considerem que ha optat per la opció més fàcil, que es el tancament de la Llar, amb la intenció que aquest servei sigui prestat per centres privats.

La voluntat de l’AMPA de la Llar d’infants l’Estel, en representació dels pares, es només la de donar un altre visió a un conflicte, que ha estat creat única i exclusivament pel nostre Ajuntament, envers a un servei que aporta riquesa a la nostra Vila, del qual seria un greu error prescindir, i que no hauria de ser pres com un negoci, si no com un dels serveis més importants donat que es tracta de l’educació dels nostres infants.

Tan mateix, volen comunicar que, tot i el compromís exprés que va manifestar tenir l’Ajuntament a la última reunió, per tal d’arribar a una solució digne, les diferents accions i manifestacions fetes pels representants del Consistori demostren la poca o nul·la predisposició que hi ha per tal d’arribar a cap mena d’enteniment.

Es per aquest motiu que ens veien en la obligació de realitzar totes les accions i actuacions possibles (recollida de signatures, etc.) per tal d’aturar, o al menys fer visible, la injustícia i l’arbitrarietat que suposa el tancament de la Llar d’Infants l’Estel.