La novel·la El invierno en tu rostro és un passeig pels grans enfrontaments a l’Europa del segle XX, la contraposició de les gran ideologies i com aquest enfrontament per obtenir l’hegemonia va acabar en enfrontaments bèl·lics. Des de la guerra espanyola i la continuació a Europa per acabar en les batalles ja soterrades de la resistència al franquisme.

Els dos protagonistes la Lena i el Guillen que des de petits han establert una relació especial acaben en bàndols ideològics contraris per voluntat i convicció però entre ells malgrat la distància, el temps i els enfrontaments es manté la relació especial que derivarà cap a l’amor.

El seguiment d’aquets dos personatges donarà una narració extensa i molt ben documentada, explicada i escrita.

Carla Montero va néixer a Madrid, en 1973, és llicenciada en Dret i diplomada en Administració d'empreses per ICADE. La seva gran afició sempre ha estat escriure i el somni de veure una novel·la seva publicada ho va complir quan va guanyar el Premi de Novel·la Cercle de Lectors amb Una dama en juego (Cercle de Lectors/ Debolsillo) que va tenir una espectacular resposta per part dels lectors. Amb la seva segona novel·la, La Tabla Esmeralda, es va consolidar com una de les noves veus de major èxit de públic del nostre país, venent més de 100.000 exemplars i sent publicada en països com França, Alemanya, Polònia, Itàlia... La piel dorada, la seva tercera novel·la, va ser publicada en 2014 i El invierno en tu rostro, publicada en 2016, és la seva última obra.

La narració comença en un petit poble d’Astúries, som als principis del anys 30 i la República arriba amb una certa voluntat de treure a molta gent de la ignorància i de la pobresa. El Guillen viu amb la seva mare que s’ha tornat a casar amb un home vidu que té més fills. En Guillen és acceptat com un germà més i manté una relació privilegiada amb la Lena. Al llarg de la narració aquesta relació serà una atracció que serà el motor de molts dels fets que es narren en el llibre.

Un accident d’aviació a les muntanyes on Guillen fa de pastor comportarà un canvi substancial en la seva vida. La vídua d’un dels ocupants de l’avió en agraïment per haver-los guiats fins el lloc de l‘accident se l‘afilla i marxa França, a Lió, on estudia i es va forjant un futur diferent del que hagués pogut tenir si s’hagués quedat al costat de la seva mare i la Lena i també té els primer contactes polítics amb les esquerres que malden per sorgir amb força i aturar la potent marxa del feixisme.

Guillen viu una vida agitada, universitat, política, festes bohèmies amb les seves noves germanes i també treballant en l’empresa de la seva nova família. Tot plegat fa que Guillen abraci la causa comunista amb convenciment i també com una defensa contra el creixement i expansió del feixisme a Europa. Mentre la Lena es trasllada a Oviedo a viure amb unes parentes que han quedat soles i allà l’atrapa la guerra civil on viu un setge dramàtic i la seva aportació a la causa del “nacionals” és fer d’infermera en l’hospital de campanya que hi ha a la ciutat.

La guerra civil espanyola és una de les tres parts la novel·la en que s’estructura. Com ja hem dit Lena queda a Oviedo sense poder retornar a casa seva. Coneguda la situació en Guillen vol anar a treure-la del setge i després d’entrar a Espanya amb un avió amb un pilot de luxe que aterra a Barcelona ha d’espavilar-se i arribar pel seu compte a la capital Asturiana. Vivim tot el camí i les dificultats que es va trobant en un país en guerra i les situacions difícils que li toca viure fins arribar a Oviedo. Ell en el bàndol republicà per convicció i Lena en el bàndol dels “nacionals”. Aquestes diferències portaran un allunyament dels dos personatges però la història sempre capriciosa farà que es tornin a trobar en una altre conflicte bèl·lic, la segona guerra mundial. I altre cop en bàndols oposats, ell es detingut quan feia alguns treballs per la resistència francesa, es deportat a un camp de concentració s‘escapa i contacta amb la resistència polonesa i coneix i viu la situació greu dels jueus i les seves lluites contra els nazis, mentre la Lena s’allista a la División Azul com infermera i tornen a coincidir a la ciutat de Varsòvia quan hi ha l’aniquilació del gueto dels jueus. Ella casada amb un oficial de la intel·ligència alemanya que mor víctima d’un atemptat organitzat per la resistència i ell seguint ordres del partit Comunista treballant amb els partisans. Ambdós i amb les seves possibilitats es concentren en intentar salvar els jueus de la deportació i la mort.

Les circumstancies i la voluntat de treure del país pels dos bàndols enfrontats un seguit d’investigadors i científics jueus fa que es retrobin a la ciutat de Tànger on reviuran la seva relació. Finalment tornaran a coincidir en la postguerra espanyola, ella ha pogut refer la seva vida mentre que ell un cop més deixa la vida tranquil·la que podria tenir a França i reprendre la feina en els negocis de la seva família d’acollida, en canvi seguint els impulsos i també el rastre de la Lena torna a Espanya enviat pel Partit Comunista. Ja però amb un cert desengany i decepció de les polítiques del propi partit i la seva deriva autoritària.

La novel·la és extensa, prop de 800 pàgines, la lectura és molt àgil, els capítols alternant les situacions, els fets i el personatge li dóna ritme. La novel·la també te tot un conjunt de personatges secundaris amb molta importància en alguns dels fets, però sempre al servei de la trama de la relació entre el Guillen i la Lena. Trama en que es reviu el drama de les famílies que queden separades per els guerres i en bàndols enfrontats, l’autora no jutja i per damunt de tot fa prevaldre els valors de les persones, les seves conviccions i honestedat davant els fets que s’estan produint en cada moment i circumstància.

Novel·la de sentiments, de confrontació d’ideals i també d’ubicar en un moment convuls de la història la relació entre dos persones que volen superar la realitat amb els deus desigs. No sempre se’n en surten.

Bon treball de l’autora tant en la documentació com en la creació dels personatges.

Lectura molt agradable.

El invierno en tu rostro

Carla Montero

Editorial Plaza y Janes

Barcelona maig 2016