Sobre tactismes dels partits sobiranistes

S’acosta setembre, el Govern posarà una data, si al final s’atreveix, serà una d’aquells dates “Històriques”, com tantes d’altres hem viscut a Catalunya i passarà, i continuarem estant enrocats com ho estem ara.

Mentre el tactisme dels partits polítics que suposadament estan pel referèndum ens té a tots en un sense viure. Què dirà avui el President?, i el Vicepresident Junqueras? Aquest diu poca cosa.

Podem diu que està per un “referèndum” que no és el que pregona el Govern instigat per la CUP; i els Comuns, un dia d’aquest es definiran, però serà una decisió igual de críptica com les que acostumen a prendre.

El que de veritat estan jugant aquets partits és sobre com guanyar més quotes de poder. El PDCAT pot ser el gran perdedor, a l’antiga Convergència, cada dia se li destapa una part de l’entramat fraudulent amb el que va dominar aquest país durant massa temps. Els Comuns continuen creixent però en un panorama polític molt fragmentat, i Podem, a veure quin rèdit en treu de les possibles aliances a les que es veurà abocat.

I l’Oriol Junqueras, esperant que algú, ell no serà per descomptat, convoqui eleccions i així poder accedir al càrrec de Molt Honorable President, i qui dia passa any empeny.

I el Poble de Catalunya, què?, aquest Poble de Catalunya del qual se n’omplen la boca tots aquests partits. Doncs diria que aquest Poble de Catalunya no es mereix tant tactisme per portar-nos al no res.

Si són tant demòcrates com diuen, donin la paraula a totes les veus que estant buscant solucions de veritat.

Obrin el Parlament, obrin tots els mitjans de comunicació públics,TV3, Catalunya Radio a tots el ciutadans, deixin que l’oposició parli, deixin que s’escoltin veus com les dels Federalistes que sí que han posat propostes possibles sobre la taula.

Deixin que la societat debati, deixin de sembrar l’odi entre els uns i els altres, els d’aquí i els d’allà.

Entenguin que els uns i els altres, els d’aquí i els d’allà pot ser que estem molt més a prop del que sembla; això sí és “Democràcia”. I després de tots aquests debats, estic segur que votarem, i potser votarem un acord, en lloc d’un desacord com ara pretenen.

O poder tots aquests tactismes són perquè saben que la seva proposta és perdedora?