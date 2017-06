La JNC Vilanova escull Pol Benedí nou President Local

El passat dissabte a la tarda, a la seu del PDeCAT de Vilanova va celebrar-se l’Assemblea de renovació de la JNC Vilanova. Aleix Ruiz, com a nou cap comarcal al Garraf i cap local sortint de Vilanova, va agrair la feina ben feta aquests últims dos anys per part de la militància i va engrescar a Benedí a seguir en la mateixa direcció. Per altre banda Oriol Bertran com a Coordinador Territorial de la JNC a la Vegueria del Penedès també va demanar als joves de Vilanova a seguir treballant per mobilitzar els joves de la ciutat a votar al Referèndum.

El pla de mandat que va presentar Pol Benedí tenia com a punts més destacables; la recuperació del sopar de Festa Major obert amb joves de la ciutat, i per altre banda encarar les Municipals del 2019 a la ciutat ja que la JNC creu que ha de ser pal de paller en la redacció del programa electoral del PDeCAT i tenir-hi presència en la seva presa de decisions.

L’Assemblea la varen cloure Dani Gámez (President Local del PDeCAT Vilanova) i l’Alcaldessa Neus Lloveras, que van donar tota la confiança al nou President. Gámez va remarcar el bon “feeling” existent entre PDeCAT i JNC, i va engrescar-los a seguir en aquesta bona direcció. Per últim Lloveras va donar les gràcies a la JNC per estar sempre al costat del partit i va remarcar que el moment que estem vivint com a país ha de servir perquè els joves siguin el punt d’inflexió per aconseguir l’objectiu final.