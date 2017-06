El incivismo y la basura en Cunit

El pueblo está sucio, de eso no hay dudas y esta es una realidad. Está sucio el casco antiguo, las urbanizaciones y hasta nuestros preciosos bosques.

Y se recogen miles de toneladas de basura día a día, pero sigue sucio. Se limpia a diario y con buenos recursos, pero a las pocas horas… vuelve a estar todo sucio.

Muchos dicen que se debería tener un servicio de recogida más exhaustivo los fines de semana y en las temporadas festivas y con más cantidad de gente, y puede ser.

Pero he comprobado que mientras la basura está tirada en la calle y fuera de los contenedores, estos mismos contenedores están vacíos por dentro.

Y no son los “marcianos” que ensucian, sino que son los propios vecinos y comerciantes que no separan la basura como deberían hacer en los distintos contenedores además muchos de estos “vecinos” no se dignan a levantar la tapa de los contenedores porque es mucho más fácil tirar la basura en la vereda al lado de estos contenedores.

Y por supuesto, luego en facebook echar la culpa al ayuntamiento de que el pueblo está sucio.

Y señores y señoras, esto es incivismo y del bueno.

Y lo peor de ello es que ya nos hemos acostumbrado a esa imagen de basura de todo tipo en Cunit, y al costado de los contenedores o en el bosque.

Ahora bien… ¿Quiénes son los culpables de este incivismo?

Los medios y recursos para recoger la basura son los suficientes y hasta diría excesivos para ciertas zonas del pueblo. Pero aquí falla la gente, los vecinos, los comerciantes y muchos de aquellos que se quejan por las redes sociales pero que no son ejemplo de nada.

Para muestra, un botón y una historia del jueves 1 de junio, por ejemplo…

Son las 07.00 de la mañana y recorro el pueblo desde temprano, cuando hay poca gente en la calle y personalmente presencio en uno de los puntos de recogida de basuras la llegada del vehículo de limpieza de parques de Cunit.

Una trabajadora muy eficiente está recogiendo todo lo que allí había; bolsas plásticas grandes y pequeñas, papeles, fajos de cigarrillos, restos de algunas cajas de cartón, un periódico viejo y hasta alguna “mierda” de perro que no fue recogida por el propietario del animal que no conoce de modales.

Sumado a esto, y en el mismo sitio y a la misma hora, quizá solo unos minutos después, llega un camión ya más grande recoge los cartones, latas, un mueble viejo y hasta un colchón matrimonial roto y sucio que han dejado alguno de “nuestros vecinos más ilustres y prestigiosos” depositados pegaditos a los cubos de basura.

Y sumado a esto, dos camiones más, uno grande y uno pequeño llegan al lugar…

El grande es el típico camión de la basura que recoge en forma semiautomática el contenido de los contenedores grises, y además otros dos trabajadores barren en forma muy eficiente todo lo que “sobra” alrededor de los contenedores, y compruebo que todo este espacio queda realmente limpio e impecable.

Y el camión pequeñito, con una supervisora de todos estos trabajadores, porque evidentemente y como decía Juan Perón… “el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor…”

También se suma otro trabajador con una máquina portátil y ruidosa que tira aire fuertemente para barrer calles y veredas que cumple eficientemente su labor.

Es decir, casi 8 trabajadores eficientes más vehículos, maquinaria, artículos de limpieza y herramientas para dejar el pueblo impecablemente limpio, y horas después… vuelve a estar sucio.

Yo pregunto y les pregunto, ¿Alguien imagina cuales serían las consecuencias aplicadas a estos vecinos y comerciantes incívicos si vivieran en Alemania, Holanda, Suecia o Reino Unido, o cualquier otro país desarrollado del mundo con normas normales de convivencia, si tiraran fuera de los contenedores tanta basura y porquería, o peor aún en nuestros bosques?

Pues les doy la respuesta que todos saben… les meterían unas multas que quedarían girando como un trompo, quizá hasta irían presos, y es lo que habría que hacer en Cunit, para que los incívicos y guarros con su propio pueblo, terminen de una vez por todas con estas acciones tan nefastas para nuestro pueblo.

Por favor, trabajemos todos juntos para erradicar el incivismo de la basura en Cunit, pongamos voluntad para mantener a Cunit limpio y ordenado y sino, propongo multas a saco, porque esto tiene que terminar de una buena vez por nuestro pueblo y por la calidad de vida de sus habitantes.

Martin Grondona

Co-Fundador de PodemosCunit