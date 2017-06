El ple aprova l’adhesió a la xarxa de municipis contra el deute il·legítim i les retallades

El Ple ordinari del mes de juny s’ha caracteritzat per la manca de grans temes i de debat polític en els dictàmens. Així doncs, es consolida una dinàmica que porta instal·lada des de fa mesos, i que fa que els plens siguin poc més que un tràmit. Així mateix, cal destacar la mala gestió del govern en el debat sobre la proposta de conveni amb GarrafCoopera per al projecte de formació sobre l’Ortoll, i la protecció dels camins ramaders. El govern va presentar la proposta com a punt de caràcter d’urgència, sense passar per la Comissió Informativa corresponent, i sense facilitar la documentació abans de la reunió de la Junta de Portaveus. Per una altra banda, el govern s’ha enrocat, i no només s’ha negat a escoltar propostes alternatives pel que fa a l’origen de les partides pressupostàries, sinó que ha jugat amb interpretacions jurídiques per no permetre votar per separats els punts. La posició inicial de la candidatura ciutadana era votar favorablement a la proposta, tot criticant la gestió. Ha estat la gestió en el mateix Ple la que ha fet canviar el sentit del vot.

Pel que fa a les mocions, Som VNG en va presentar dues. Una, per l’adhesió a la Xarxa de Municipis Contra el Deute i Contra les Retallades. L’altra, de rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat i en defensa dels processos de municipalització. El portaveu del Grup Municipal, Enver Aznar, va defensar la moció, tot afirmant que “de la mateixa manera que les empreses poden renegociar els deutes, reestructurar-los, i fins i tot fer-ne quites o no pagar-los, a les administracions públiques se les obliga a una disciplina comptable que perjudica de forma severa la vida de les persones”. Així doncs, el regidor va mostrar la necessitat d’articular una resposta a l’austeritat i al jou del deute, i per tant la necessitat de l’adhesió a dita Xarxa.

La regidora Deborah Zimmerman, per la seva banda, va defensar la moció de rebuig als pressupostos de l’Estat de 2017 i en defensa de les municipalitzacions, tot apuntant que “aquesta nova onada de municipalitzacions ha provocat una reacció per part de les grans empreses concessionàries, com era d’esperar tractant-se de companyies que formen part de grups empresarials relacionats amb la construcció (per exemple, Valoriza, FCC, etc.)”. De la mateixa manera, va afimar que “aquesta disposició representa un nou atac cap a les administracions locals que cal combatre. La gestió pública dels serveis municipals bàsics s’imposa pel propi pes dels fets i de la lògica; s’imposa com una necessitat imperiosa davant la negligència el desvergonyiment i la capacitat d'exercir pressió sobre els governs de la majoria de grans empreses vinculades als serveis públics”. Les dues mocions es van aprovar, finalment, amb el recolzament d’una àmplia majoria del Ple.