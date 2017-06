August Armengol: "C's i PP han traït els seus votants i s'han venut per un plat de llenties podrides"

Ahir en roda de premsa des de la Sala de Plens de l'Ajuntament el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) ha sigut el primer que ha fet pública una valoració sobre l'acord entre el govern en minoria del PSC-CDC-RNA i els grups de C's i PP a l'oposició de cara a l'aprovació del pressupost municipal la setmana vinent.

August Armengol, portaveu de PxC, ha obert acusant C's i PP d'haver "traït als seus votants i al seu programa donant suport incondicional a un govern majoritàriament separatista" i ha afegit que "s'han venut per un plat de llenties podrides sense cap contrapartida política i han venut el seu vot a canvi d'un augment de sou dels seus cinc regidors de fins al 40% del sou índex que al Consistori és de 46.000 euros" i ha acabat reblant "mentrestant el Vendrell segueix ple d'estelades".