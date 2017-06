Anem a explicar un cop més, les coses com són

En data 22 de març el Govern es reuneix amb una Junta de Govern local, en el seu punt núm. 8, es dóna compte (s'informa), que Govern a fet en data 22 DE FEBRER la tramesa electrònica a la Diputació de Barcelona, per les noves sol·licituds de recursos del Catàleg de Serveis 2017.

Les sol·licituds que es trameten entre d'altres són:

· L'Assessorament per l'estudi de la municipalització del Servei d'Escola Bressol (Escola, què no escolES, en plural)

· Redacció de Plecs per la contractació de la gestió del Servei d'Escola Bressol Llar d'infants La Draga)

Per tant si al 22 de FEBRER es van enviar a Diputació aquestes sol·licituds, vol dir en primer lloc, que la Regidoria de Cultura amb el vistiplau de Govern, ja va treballar prèviament l'expedient per poder-ho enviar al Febrer i en segon lloc que la decisió ja era pressa per tot l'equip de Govern mesos abans de comunicar-ho a l'AMPA de l'Estel i als grups de l'Oposició, que no vam ser informats de la decisió fins al 21 d'ABRIL en la que se'ns va convocar en Junta de Portaveus i prèviament a l'AMPA el mateix dia, per donar la notícia.

Escollint acuradament la data propicia, pròxima a la Setmana Santa i anul·lant el Ple, deixant així sense marge de maniobra ni a la mateixa AMPA ni als partits de l'oposició, exercint l'arbitrarietat i l'abús de poder un cop més, una actitud impròpia i inadmissible que el poble de Cubelles no ens mereixem.

En la mateixa data 22 de Març i en Junta de Treball però a la tarda, ja queda ben palès que la decisió està sobradament presa sense comptar amb ningú, i fins i tot en el punt núm 9 de l'ordre del día, es valora com donar la notícia de la nova activitat que ocuparà aquest espai, un cop tancada la Llar d'infants l'Estel. Cosa que no va succeir finalment, perquè es va preferir esperar les dates propícies, tal com us comentaven en aquest mateix escrit.

NO VOLEM UN GOVERN QUE MENTEIXI !!!

Una de les valoracions que ens fem al marge d'altres que ja hem anat fent públiques és:

Com pot el nostre Govern, proposar fer ara una Biblioteca amb un cost prop als DOS MILIONS D'EUROS amb el seu cost de manteniment mensual corresponent, i tancar una llar d'infants perquè no pot assumir 40.000 €?!!

UN DISBARAT MÉS EN L'ORDRE DE PRIORITATS d'aquest Govern, i que ja hem fet públic en reiterades ocasions.