Als demòcrates que votareu NO

Semblava que aquest dia no arribaria mai, però ja tenim data i pregunta. El proper dia 1 d’octubre de 2017, els catalans i les catalanes, els vilanovins i les vilanovines, estem cridats a les urnes per a decidir lliurement el nostre futur com a poble.

El president Puigdemont, juntament amb la resta del govern de la Generalitat, farà tots els possibles perquè puguem votar. I ho farà lluitant contra un Estat espanyol “urnafòbic” tal i com diu el diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach. És cert que no ens posaran les coses gens fàcils i el que hauria de ser un fet totalment normalitzat en una democràcia sana, es convertirà en una heroïcitat.

Per això, vull donar les gràcies a totes les persones que votareu, i que votareu que no. I us vull donar les gràcies perquè vosaltres també lluitareu contra el sistema establert. Encara que sembli una gran paradoxa, amb el vostre vot també plantareu cara a un govern i un sistema encarcarat que no vol permetre que voteu. Que vol que no pugueu exercir el vostre legítim dret a vot. I és que, exercir la democràcia, exercir el dret a vot, mai pot estar perseguit per cap tribunal.

Arribat a aquest moment, em pregunto: Com poden dir alguns que votar és perpetrar un cop d’Estat? Quin poc respecte. Quin poc respecte a la memòria dels milers de persones que van morir durant la Guerra Civil espanyola. Quin poc respecte pels milers de persones que van morir durant la dictadura de Franco. Quin poc respecte... És realment trist que, en ple segle XXI, encara haguem de convèncer-nos que un cop d’Estat mai, absolutament mai, passa per les urnes.

Des del Partit Demòcrata de Vilanova i la Geltrú, treballem dia a dia per a fer possible que els ciutadans del “sí” i els ciutadans del “no”, puguin dir alt i clar allò que volen per als seus fills i nets. Perquè tenim molt clar que, abans d’independentistes, som demòcrates.

Estic convençut que, en les properes setmanes, arribaran cants de sirena. No els feu cas. Diran que el referèndum del dia 1 d’octubre no tindrà validesa. Diran que és una repetició del 9N i que serà il·legal. Que les úniques urnes “de veritat” són aquelles que ens seguiran postergant en l’Estat de les autonomies vigent.

Però jo crec fermament que els demòcrates del “no”, no en fareu cas. Perquè sabeu que els drets es defensen exercint-los. Els nostres pares i avis van lluitar molts anys, sovint des de la clandestinitat, per a aconseguir drets fonamentals. El dia 1 d’octubre sortim al carrer a defensar la democràcia. Aquella democràcia per la qual hem lluitat tant i que ara, alguns, la volen posar en perill.

Dani Gàmez

President de l'executiva local del PDeCAT