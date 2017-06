Municipalitzacions? Amb compte

Ara que comencen a enretirar-se les aigües del tsunami de la crisi comencen a percebre's amb claredat els danys reals. La crisi ens ha deixat, sobretot, un panorama laboral devastat. No serveix de res que els grans números es recuperin. La classe mitjana ha quedat tocada i una classe mitjana amplia és la que sosté la democràcia.

Recuperar el poder adquisitiu de la ciutadania ha de ser una prioritat i per a intentar-ho hi ha múltiples vies i no n'hi ha cap de fàcil ni senzilla i no n'hi ha cap que agradi a tothom. Cal afavorir l'activitat econòmica i això vol dir afavorir els que tenen capacitat per fer coses acceptant que a curt termini això no és igualitari. Cal, alhora, repartir els recursos assegurant unes rendes mínimes per pura dignitat d'espècie i per què no és possible construir sobre la misèria. Cal trobar equilibris entre l'eficàcia i la justícia i aquests equilibris només es poden obtenir amb una mirada alta

Municipalitzacions a dojo, d'entrada no. Els problemes generals requereixen solucions generals i no solucions parcials pagades amb diner públic. Costa entendre que pel mateix treball hi hagi diferents sous i alhora costa entendre que pel mateix sou hi hagi diferents exigències. Tant mal fa la injustícia d'un sou indigne com la ignomínia d'un sou regalat. Dins les administracions públiques fa molt menys fred que a fora i aquesta realitat s'ha d'administrar amb cura. Utilitzar l'administració pública com abric per a uns quants és perillós.

L'objectiu de reduir les diferències de temperatura entre el sector públic i el privat s'han d'atacar amb mirada alta. No serveix de res resoldre el problema de l'entorn immediat perdent de vista el que passa més enllà. Protegir l'entorn immediat accentua la sensació de discriminació entre els que són dintre i els que són fora.

Municipalitzar és una opció que s'ha de resoldre a cada cas i no és el mateix parlar de serveis fonamentals com l'abastament d'aigua que de serveis de baix valor afegit.

Per a poder tractar la municipalització dels serveis de forma natural cal abans reduir les diferències entre els entorns públic i privat. Cal que l'administració tingui més mecanismes per afavorir els que per voluntat i per capacitat empenyen i cal que tingui mecanismes per corregir els errors de contractació. Cal també que el sector privat sigui menys agressiu. La municipalització serà natural el dia en què l'intercanvi de força laboral entre els dos sectors sigui natural. Mentrestant cal anar amb compte.