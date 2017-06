Millores a la proposta d’urbanització de la llosa del tren

Els republicans lamenten novament la manca de diàleg del govern i remarquen la necessitat urgent d’arribar a acords de ciutat en matèria d’urbanisme per poder acordar les línies estratègiques pels propers anys

“Presentem al·legacions per eliminar les barreres que impedeixen cosir, donar unitat i comunicar bé les dues bandes de Vilafranca, separades per la llosa del tren”. Aquest és l’objectiu pel qual ERC ha presentat un seguit de mesures de millora a la proposta del govern referent a la urbanització d’uns trams de la llosa del tren i de diversos carrers de la zona.

Des d’ERC remarquen que un dels principals objectius del cobriment de la via del tren al seu pas per Vilafranca és el d’unir i comunicar al màxim les dues parts de la vila que quedaven separades. Perquè això sigui una realitat, apunten, cal que a sobre la llosa del cobriment no s’hi instal·lin més elements que dificultin aquesta unió visual i de pas.

En aquest punt els republicans lamenten que no hi hagi cap projecte general per la cobertura del tren i que es vagi actuant “per trams, sense coherència i sense una unitat d’actuacions”. Un exemple és el d’anar situant aparcaments sobre la llosa, quan el que caldria seria “adequar correctament els aparcaments que hi ha al costat dels equipaments de la Girada” i situar fora de la llosa aparcaments dissuasius, espais que podrien donar més servei a les necessitats de la ciutadania. Per ERC “les potencialitats de la llosa són enormes, generen un espai de comunicació com no hi ha altre a la vila, i no podem sacrificar-la amb actuacions poc pensades, que fragmenten aquesta unitat, que incomuniquen i que fan que no hi pugui haver un ús de l’espai per part de les persones, tal i com va concloure el procés de participació”.

Recuperar l’espai comú per la gent

ERC proposa que l’espai que s’urbanitza sobre la llosa no es destini a fer més aparcaments en aquesta zona, sinó que es deixi com un espai lliure en el que s’hi pugui jugar i fer activitats, tal i com es deia en les conclusions de la participació ciutadana que es va fer en el seu moment. ERC considera que malgrat que la disponibilitat pressupostària no és la mateixa que llavors, el que no es pot fer és “pervertir” aquelles propostes i omplir la cobertura amb actuacions que poden anar en altres espais, com són aparcaments o espais per gossos, ja que a la Girada ja n’hi ha i hi ha altres espais on se n’hi podrien instal·lar de nous.

Precisament entorn als aparcaments, consideren també que la col·locació d’una zona d’aparcament no té un efecte neutre sobre l’entorn urbà, doncs implica un augment de circulació i una alteració de les dinàmiques de l’entorn. Per tant, ara més que mai, es fa imprescindible la redacció d’un pla de mobilitat global de la vila que analitzi tots els modes de desplaçament de manera integrada, defineixi un model de mobilitat i situï els aparcaments en base a aquest model i als objectius que es marquin. Actuar d’aquesta manera evitaria, segons ERC, el que està aplicant el govern “situant aparcaments sobre un espai que estava destinat al lleure, i el més greu, ho fa sense cap Pla de Mobilitat al davant, és a dir, posant pedaços”.



Cosir i comunicar Vilafranca, cap barri de segona



L’oportunitat que posa sobre la taula la urbanització de la llosa, permet arreglar un dels problemes més importants de la vila: la línia divisòria que genera la cobertura. ERC lamenta que degut a la manca de diàleg amb el govern, s’estigui perdent aquesta oportunitat.



Actualment els enllaços entre la Girada i el Molí d’en Rovira amb la resta de Vilafranca són limitats. Per exemple, la via de pas que connecta el centre de la vila amb la Girada acaba tallada a l’alçada del monument a Lluís Companys. ERC proposa eliminar l’espai destinat per a aparcaments del costat de l’estació d’autobusos per donar un espai de mobilitat per a vianants per enllaci la vila amb la Rambla de la Girada eliminant barreres i fent un passatge agradable, que configurarà un “potent eix de vianants per unir Vilafranca i actuar amb visió global”.



Urgent: pla de mobilitat per repensar les connexions entre barris



L’altra demanda que es fa des d’ERC al govern és que es presenti la primera versió del pla de mobilitat per poder debatre’l i arribar a un gran acord de ciutat, així com el Pla de Millora Urbana del Carrer Comerç, pendent des de fa més de 10 anys.



És per això que aposten per deixar sobre la taula la decisió del govern de remodelar la plaça de la Creu de Santa Digna, per tal de clarificar les incerteses que hi ha en relació sobre com acabarà el projecte d’urbanització de la llosa del tren. Per ERC seria irresponsable que ara es tornés a actuar en aquest espai obrint la possibilitat que properament s’hagués de tornar a remodelar.

Tots aquests elements porten als republicans a insistir en un dels problemes del govern: no té una visió global, ja que actua posant pedaços inconnexos i sense una direcció clara, i remarquen la importància de com es resol el lligam del Molí d’en Rovira i la Girada amb la resta de Vilafranca, ara que ja es pot unir sense entrebancs.

Govern amb tics autoritaris

ERC lamenta les afirmacions que l’alcalde Pere Regull va realitzar a la trobada amb els veïns de la passada setmana, on va afirmar que per culpa d’un grup municipal que havia presentat al·legacions les obres es retardarien i durant tot l’estiu hi hauria problemes de trànsit. Davant d’aquest atac totalment “fora de lloc” ERC recorda a l’alcalde que si el govern “actués amb transparència i compartissin els projectes abans de passar-los per l’exposició pública (com s’ha demanat moltes vegades) probablement no caldria presentar al·legacions perquè es podria parlar abans”. Els republicans a més recorden que davant la demanda d’ERC d’arribar a acords transversals en aquells àmbits claus de la vila, el govern sempre diu que “es facin al·legacions”. Així doncs, ERC ha actuat en aquesta línia davant el tancament total que té el govern a l’hora de governar i l’al·lèrgia que té pel diàleg. Amb aquestes afirmacions, constaten des d’ERC, l’alcalde demostra una baixa visió de la democràcia i els tics autoritaris del seu govern.

ERC reitera que seguirà proposant Acords de Ciutat i treballant per fer propostes que millorin Vilafranca, i si l’única via és presentant al·legacions, així serà.