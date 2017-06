El govern del PDeCat i ERC a punt de perdre la subvenció de 770.000 euros per la biblioteca

El PSC ja ho havíem advertit reiteradament: res de bo podia presagiar la incoherència i manca d’implicació que el PDeCAT ha mostrat en aquests darrers anys envers el projecte del Centre Cultural, que inclou la nova biblioteca municipal de Sant Sadurní d’Anoia.

De fet, aquesta subvenció ja va estar a punt perdre’s l’any 2011. Quan el PSC i ERC van firmar un pacte de govern en aquest any, la primera qüestió que es va haver de reconduir va ser justament aquesta. El 16 de juliol del 2011 el nou consistori va rebre la comunicació que abans del 30 de setembre del 2011 havia de presentar un projecte executiu d’aquesta obra si no volia perdre la subvenció. En un temps rècord, el govern del PSC i ERC vam haver de presentar el projecte sol·licitat per no perdre la subvenció de 770.000 € que la Generalitat de Catalunya havia concedit a l’anterior govern de CIU i AMI per a la construcció d’aquesta biblioteca, i que finalment aquests havien decidit no executar. El govern del PSC i ERC no solament vam mantenir viva la subvenció, sinó que vam treballar perquè s’ampliés el període d’execució d’aquesta obra, cosa que vam aconseguir.

En el període comprès entre el 2011 i el 2014, CIU i la seva portaveu i actual Alcaldessa, la Sra. Maria Rosell, que estaven a l’oposició, van fer d’aquest projecte el seu camp de batalla i el van criticar durament. Inclús van demanar a través d’una moció que se celebrés una consulta popular per a continuar amb aquesta obra. De fet, CIU es van comprometre a celebrar-ne una en el seu programa electoral del 2015, si guanyaven les eleccions. Però quan posteriorment CIU van firmar el seu pacte de govern amb ERC, tot i que l’Alcaldessa públicament en la seva presa de possessió del càrrec, i també en el Ple Municipal responent a les preguntes del PSC, havia manifestat que es portaria a terme aquesta consulta popular el 2016, finalment van llençar les crítiques i les promeses a la paperera, i a corre-cuita i de mala manera van presentar en un Ple Extraordinari la inversió de 2.270.000 € per a l’execució del Centre Cultural, amb la nova biblioteca.

Certament, un cop oblidades les crítiques i promeses de CIU envers el projecte del Centre Cultural i la nova biblioteca, el govern de CIU i ERC havien de córrer perquè, després de la pèrdua de temps provocada per la moció de censura del 2014 i els nous pactes postelectorals del 2014 i del 2015, els temps eren molt ajustats i l’obra s’havia de finalitzar abans del 31 de desembre del 2016, si no es volia perdre la subvenció.

Finalment sembla que no han arribat a temps. Segons les informacions facilitades pel regidor d’hisenda i urbanisme, el Sr. Josep Maria Ribas, a la comissió informativa, el tancament comptable de l’obra s’ha realitzat a finals del mes de febrer del 2017.

Per aquest motiu, i després que el Grup Municipal Socialista assenyalés algunes incidències comptables detectades en les actes de la Junta de Govern en referència a aquesta obra (i que han hagut de modificar posteriorment), el Sr. Josep Maria Ribas va haver de reconèixer finalment que en l’actualitat compleixen tots els criteris per perdre la subvenció de 770.000 €.

Albert Gual (regidor PSC): “No contents amb aquest desgavell econòmic, PDeCAT i ERC es llencen a la compra de Can Guineu, sense projecte i sense els 5 milions d’euros que costa la seva rehabilitació. El govern ens explica que aniran a buscar subvencions a altres administracions. La preocupació del PSC en aquests moments és si, en el cas de rebre aquestes subvencions (qüestió que actualment valorem de molta dificultat), el PDeCAT i ERC seran capaços de gestionar-les, vist el que està a punt de succeir amb la subvenció del Centre Cultural i la nova biblioteca municipal”.

Susanna Mérida (regidora i portaveu PSC): “Treballar sense un full de ruta clar i amb la desorganització que observem dia a dia en aquest Ajuntament, genera resultats com aquests. La pèssima gestió del PDeCAT i ERC a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia la pagarem durant molts anys els/les sadurninencs/ques”.