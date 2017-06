PxC alerta de perill d'incendi en solars dels barris marítims

El regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC), August Armengol, ha rebut queixes fonamentades de veïns del barri marítim de Sant Salvador que es troben incòmodes davant la revetlla de San Joan i els perills que comporta en una nit tan assenyalada pels petards i focs.

En el descampat que hi ha al darrera dels habitatges del carrer Cant dels Ocells, núm.2-10, del barri marítim de Sant Salvador, fa molt de temps que no es tallen les herbes les quals a tocar de les cases tenen ja una alçada considerable i ningú les poda. En aquesta zona la nit de Sant Joan s'hi fan fogueres i tiren petards i amb les condicions en què es trova aquest solar hi ha un alt risc d'incendi.

A més, també es queixen els veïns dels contenidors d'escombraries situats al carrer al carrer de Gràcia ja que són a tocar dels seus habitatges i especialmente a l'estiu amb les altes temperatures han de suportar tota mena d'insectes, artròpodes, rosegadors, rates, i altres espècies que proliferen al voltant de les restes de poda, vidres i residus orgànics i de tot tipus.

A més a més, tant el solar com els voltants de totes aquestes escombraries descontrolades en època estival s'utilitzen per treure a passeig les nombroses mascotes que viuen a la zona i que per tant es podrien contagiar i transmetre malalties amb la qual cosa tot plegat es pot convertir en un problema de salut pública.

El regidor identitari en concordança amb els veïns demana que "de manera urgent i en tot cas abans de la revetlla de Sant Joan, que será aquest diivendres, es netegi i es desbrossi el solar esmentat per evitar el risc d'incendi per les característiques pròpies del descampat, les altes temperaturas i els jocs de foc de la nit de Sant Joan". Així mateix demana que "a la major brevetat es traslladin els contenidors del carrer Gràcia cap a l'avinguda Parlament de Catalunya igual que s'ha fet amb totes les illes de contenidors de dita avinguda, i més ara que hi podría haver un piròman de contenidors com el que va cremar un ahir al vespre a l'avinguda Brisamar de Coma-ruga al davant del Cine Teatre Brisamar".