Condol de Càritas a la família de l'infant mort a Vilanova i la Geltrú

Davant del tràgic accident succeït avui dijous 26 de juny del 2017 a la piscina dels Club de Tennis Vilanova, des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat lamentem profundament la pèrdua del nen de 10 anys, mostrem el nostre més sincer condol a la família, a la qual ja ens hem dirigit per posar-nos a la seva disposició i oferir-los tot el nostre suport.

La família de l’infant rebia suport de Càritas a Vilanova i la Geltrú. Com a resultat de l’acord de col·laboració entre Càritas Diocesana i diversos clubs esportius, entre ells el Club de Tennis Vilanova, l’infant estava participant, amb els altres nenes i nens, en el casal esportiu i de lleure que el club organitza per als infants de Vilanova i la Geltrú.

Des del primer moment, des de Càritas ens hem fet presents al lloc dels fets, per acompanyar i donar recolzament a la família a través de membres de la direcció de Càritas diocesana i dels responsables del reforç educatiu de Vilanova.

Ens unim al dol dels familiars, en aquest moments tant durs. Seguirem acompanyantlos en aquesta situació tant inesperada i dolorosa per a la família, així com per als companys i per a l’organització del casal, que des de fa uns anys mostra la seva solidaritat amb Càritas.