No hem demanat mai que es salti cap pas legal per tirar en davant el CAP del Botafoc

Des de la Xarxa Vendrellenca a traves d’aquest comunicat volem contestar a les declaracions a televisió de Vendrell, regidor de Salut de l’Ajuntament de Vendrell Ferran Trillas sobre la paràlisi que pateixen les obres de construcció del CAP Botafoc i l’unitat d’hemodiàlisi en els següents termes.

El primer que volem deixar clar, es que la nostra organització mai ha dit l’Ajuntament es salti cap pas legal per tal de tirar en davant les obres de construcció del CAP del Botafoc i l’unitat d’hemodiàlisi; tampoc entenem, ni podem estar d’acord amb el seu menyspreu cap a la nostra organització, donat que a la noticia que s’ha difós a televisió de Vendrell queda molt clar que qui demana la construcció, es la Xarxa Vendrellenca i no altres organitzacions de las que el regidor parla a les seves declaracions a televisió de Vendrell; volem recordar al regidor de Salut, que la nostra organització es coneixedora de la filiació política dels seus membres i que això en cap cas desvirtua el seu treball.

Pel que fa a l’alentiment de les obres i la voluntat manifesta del nostre govern de tirar endavant aquestes obres, el primer que hem de destacar, com a dada objectiva, es que el nostre Alcalde del PSC porta en aquest càrrec des de 2012, el dret de superfície es va extingir al 2013, i no va ser fins al 2015, i tan sols la campanya electoral, que l’actual Alcalde va parlar de tirar en davant aquest projecte.

Per part del nou equip de govern liderat per al mateix Alcalde des de el juny de 2015 i on el senyor Trillas es regidor de Salut, l’únic que podem constatar un altre vegada de forma objectiva, es que si haguessin tingut voluntat de tirar en davant la l’obra, al començament de la legislatura, s’haguessin pogut posat a treballar en aquest projecte i llavors s’haguessin adonat compte molt abans de que el dret de superfície s’havia extingit. I no com van fer, donat que va ser a partir de l’octubre de 2016 esperonats per la Xarxa Vendrellenca a traves de la seva proposta de moció, que va portar al Ple el grup de Si es Pot, que es van posar a treballar en aquest projecte tan necessari per la gent de la vila, i per lo tant, això va fer que s’adonessin comte de l’extinció del dret de superfície, al febrer de 2017, tres anys després de que s’hagués extingit el dret de superfície, i cal dir que vint-i-un mesos després de que el senyor Trillas estigues endavant de la regidoria de Salut.

La pregunta que nosaltres ens vam fer i ens fem encara es: On es la voluntat del nostre govern de tirar endavant aquest projecte, si estan treballant en ell, a instancies de la societat civil i no pròpia voluntat?; on es la voluntat del senyor Marti Carnicer Alcalde de Vendrell, per tirar en davant aquest projecte, si esta al càrrec des de 2012 i no ha fet res per tirar-lo en davant fins a l’octubre de 2016 esperonat per la societat civil?.

Per tot el exposa’t, i davant de la nefasta gestió d’aquest tema que tan importa per als ciutadans i ciutadanes de la nostra vila, al juliol a la nostra reunió, estudiarem quines mesures prendre sobre la necessitat de canvis a la regidoria de Salut.