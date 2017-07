Considerem prioritàries les solucions per al problemes que generen els forts aiguats

Des de la Xarxa Vendrellenca celebrem que per unanimitat s’hagi aprovat la proposta d’Esquerra Republicana per trobar solucions als problemes que es donen a tota la nostra vila quan hi ha mala mar o pluges torrencials, donat que suposa un canvi de criteri del nostre govern en aquesta matèria. En paraules de l’Alcalde al programa de televisió del Vendrell “Per que” del mes de gener d’aquest any parlant de les conseqüències del temporal que va haver, titlla la proposta de construcció d’un dipòsit d’aigües pluvials a Comarruga de “proposta megalítica” i del equipament que hi ha davant de la plaça de les Palmeres construït per costes a l’any 2006 va dir que “mai ha funcionat” sense plantejar la necessitat de trobar solucions per posar-lo en marxa.

La nostra organització celebra que en un ple s’hagin posat dates concretes per tenir propostes de solucions per els problemes que donen els temporals de mar i els forts aiguats, així com un mapa de zones inundables del municipi. Pel que fa a la proposta de solucions per als veïns de l’Avinguda Brisa Mar, i els carrers adjacents que es veuen inundats els carrers cada vegada que hi ha fortes pluges, celebrem que s’hagi parlat al ple de solucions concretes, i que fins i tot el hi hagi una proposta de construcció d’un dipòsit d’aigües pluvials al pla d’inversions que FCC-Aqualia va presentar al concurs per crear l’empresa mixta, que es xifra en 3.877.840,53 € amb IVA inclòs. Encara que lamentem que els 5 milions d’euros del cànon de l’Aigua que rebrà el nostre Ajuntament, no hagi servit per finançar una part d’aquest obra.

Pel que fa a l’infraestructura construïda per el Ministeri de costes a l’any 2006, per part de la nostra organització, nosaltres ens van posar en contacte amb el Ministeri el passat mes d’abril, i vam aconseguir que s’obrís un expedient per part d’aquest organisme, per tractar de trobar solucions als problemes per als quals aquest equipament no ha funcionat mai, esperem que en breu podem dir que ja esta en marxa.

La nostra organització, encara que no és ponent en aquesta proposta, estarà vigilant en el seu compliment, per que nosaltres creiem que és molt necessari trobar solucions que redueixin l’impacte de les pluges i els temporals als veïns i veïnes de la nostra vila per millorar la seva qualitat de vida.