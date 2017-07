Partits polítics, sindicats i moltes associacions del teixit vital de Vilanova juntes sota el mateix eslogan: Votar és democràcia.

Els drets de les persones tenen, com a mínim, dos nivells. El segon nivell correspon a aquells drets que depenen dels altres. La sanitat, l'ensenyament, el dret a l'habitatge, la cultura i molts d'altres s'executen a través de l'acció coordinada de la comunitat. Perquè aquests drets siguin possibles cal que la comunitat sigui activa i eficaç i els diferents criteris sobre com fer-ho són part fonamental de tot això que anomenem política.

El primer nivell, el més bàsic, correspon a aquells drets innats a les persones pels que no fa falta que ningú doni permís. El dret d'expressió, el dret d'agrupació, el dret a defensar idees, les creences, la igualtat i molts d'altres drets són inherents a la persona igual que ho és el color dels seus ulls. Aquests drets bàsics s'anomenen també "llibertats" i no cal que ningú els atorgui, són innats, però si que ens els poden arrabassar.

No sé què som exactament però segur que som una societat prou cohesionada per anar units a la defensa del que és bàsic. Sabem i tenim fresc el record de què passa quan les llibertats fonamentals són eliminades per la barbàrie i sabem que tots els diversos models de convivència que defensem tenen una zona d'intersecció àmplia que podem perfectament anomenar "civilització".

Perquè som civilitzats i sabem distingir els moments per a la discrepància dels moments per a la unió, per què coincidim a distingir els enemics dels adversaris i per què, per sobre de tot, ens reconeixem com a persones lliures que ni deleguen ni subcontracten la defensa de les seves llibertats, aquest dijous dia 6 a les 19.30 ens trobarem a la plaça de les Neus a Vilanova per dir clarament que votarem i que no ens aturaran.