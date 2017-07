El govern demostra la seva falta de voluntat per donar solucions al problema de l’habitatge

El Ple de juliol va destacar per la seva brevetat i la falta de temes rellevants. El Ple es va tornar a caracteritzar per la falta de voluntat política del govern per arribar a acords i la falta de debat polític. Així es va mostrar en els tres punts més destacats, que van ser el nomenament de la nova Defensora de la Ciutadania, la cessió de les competències d’inspecció i sanció a locals oberts al públic, i les bases reguladores per subvencionar la rehabilitació de pisos buits per al lloguer social. Tots tres punts van rebre fortes crítiques per part de quasi tota la oposició, però el govern en cap cas va cedir ni un mil·límetre, mostrant-se totalment enrocat.

Així doncs, pel que fa al nomenament de la nova Defensora de la Ciutadania, Som VNG va criticar el mètode d’elecció. Per al grup municipal, l’elecció de la figura que fiscalitza el govern i l’administració local no pot venir del mateix govern, ni del mateix Ple, sinó que ha d’estar obert a la participació de la ciutadania. Així mateix, es va reiterar que l’elecció d’aquesta figura no es pot fer a porta tancada. Tot i això, el portaveu Enver Aznar va desitjar, en nom de la candidatura ciutadana, bona sort i encerts per a Núria Plana, tot confiant que es seguirà fent una bona feina.

Pel que fa al dictamen que proposava la cessió de les competències d’inspecció i sanció als locals oberts al públic. Aquest punt, finalment, es va acabar retirant sense discussió i votació per un govern que es sabia amb una clara majoria en contra. Som VNG es posicionava en contra però la pràctica del govern de retirar els punts on no compta amb suports va evitar el debat plenari. Aquesta pràctica, habitual des de la pèrdua de dos regidores per part de la sociovergència, confirma la tesis de Som VNG sobre que estem davant un mandat esgotat amb un govern que desisteix de tenir iniciativa política.

En el punt de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges per al lloguer social, la regidora Deborah Zimmerman va manifestar que l’aportació era ridícula. Tot i votar a favor, ja que Som VNG considera que aprovar unes bases reguladores era un deure del consistori, la candidatura ciutadana va mostrar el seu rebuig a una quantitat miserable. S’ha donat la casualitat que, el dia després del Ple, el govern de la ciutat ha presentat una campanya de civisme contra els excrements de gossos que té el mateix pressupost. Així doncs, el govern dóna més importància a una campanya publicitària que al problema de l’habitatge.

Finalment, Som VNG celebra que el Ple de forma unànime es posicionés a favor d’una educació pública i de qualitat. D’una banda, es va aprovar per unanimitat la moció presentada per la federació d’educació de CCOO per l’escola inclusiva. D’una altra, també es va aprovar per unanimitat la moció presentada per l’AMPA de l’Escola la Ginesta, contra la supressió d’una línia de P3.