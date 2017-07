Consolidant el Projecte Esportiu de la Base del CP Vilanova

Ha passat una nova temporada, i a empentes i rodolons el projecte esportiu del Club Patí Vilanova es va consolidant.

Són 7 anys des de que aquest projecte es va iniciar amb una visió de llarga durada. Hi ha hagut errors, encerts, i dubtes de si aquest model pot o no tenir èxit.

Qui determinarà aquest èxit? Si d’aquí a mig termini comencem a tenir jugadors al nostre primer equip, tan masculí com femení, o comencem a tenir jugadors fets al Club per les diferents categories Nacionals.

Ara mateix, són pocs els jugadors sèniors que tenim en aquestes categories, però queda molt poc perquè comencin a treure el cap jugadors formats a Vilanova que puguin estar a l’elit.

Com a exemple, en el Campionat de Catalunya Junior, Juvenil, Infantil i Aleví, en tots ells a participat algun jugador format a la base del Club. I en la categoria Aleví, proclamant-se campions de Catalunya i d’Espanya, han estat presents tres jugadors nascuts a Vilanova i la Geltrú, dos d’ells formats al Club Patí Vilanova fins la temporada passada.

El projecte de formar jugadors s’està consolidant i estant presents amb aquests jugadors en grans esdeveniments esportius sempre ens omple d’orgull als entrenadors del Club que hem participat en la formació esportiva i humana d’aquests jugadors.

A tot això s’ha de sumar la consolidació de la franja d’edat més formativa del Club, els més petits que una vegada més han estat presents a Campionats Territorials, guanyant el Territorial de la categoria Prebenjamí Iniciació, i participant al Campionat de Catalunya Benjamí, per tercera vegada consecutiva, amb tres equips diferents.

Però esportivament el que m’agradaria recalcar, no és tant les victòries (que sempre són benvingudes) sinó la presència de molts equips del CP Vilanova en fases finals i esdeveniments esportiu importants, doncs aquests esdeveniments formant part de la formació esportiva dels jugadors.

Durant 10 mesos estem formant diàriament els jugadors amb els seus entrenaments amb les seves respectives lligues i aquesta formació és igual per tots els clubs i equips, amb la diferència dels models de treball de cada club. Però la formació que es dona amb la participació en Campionats, on participen els millors de cada categoria, aquesta formació esportiva no la podem donar amb el dia a dia, per tenir-la si ha de ser.

I aquesta temporada hem estat presents amb totes les categories des d’Iniciació fins a Benjamins, amb 5 equips presents en aquests esdeveniments esportius que la mateixa competició ofereix com a part de la formació esportiva de cada jugador. I una dada més al respecte d’aquests 5 equips. Són tots de generacions diferents, des de el 2005 fins al 2009. Realment el projecte es va consolidant doncs el grup de jugadors que surt d’aquests equips, és al voltant de 30 jugadors que estant entre els millors. Si d’aquests 30 en consolidem 1 jugador com a mínim per generació, estem parlant de 5 jugadors que en el futur podrien estar a nivell Nacional. Però això ja es una altre història, i el futur dirà si aquesta feina feta la podrem consolidar quan s’apropi el moment de donar el salt.

Es en aquesta fase d’apropament a les categories de més edat es on comencem a patir. El Club, és el que és, a perdut massa social, els recursos que té són escassos, i així i tot estem allà i clubs com El FC Barcelona, Noia, Reus,... clubs amb més recursos, veuen en la nostre base futurs jugadors per complementar les seves plantilles i millorar-les.

La pròxima temporada per exemple el FC Barcelona tindrà en el juvenil un jugador sortit de la nostre base, en l’infantil 3 jugadors sortits del Club,..., el Reus en el junior 2 jugadors, i el Noia, a l’equip actualment campió d’Espanya, un jugador del Club. Estem parlant que en aquests tres clubs que són clarament equips amb molt més recursos que el Club Patí Vilanova tenim en tres categories (junior, juvenil i infantil) 7 jugadors amb unes prestacions de futur, només pels recursos que poden obtenir dels clubs on estan, molt grans i amb bones expectatives i que des de el Club s’ha de tenir sempre en compte la possibilitat que aquests jugadors tornin a vestir la camiseta verda i que de ben segur defensaran amb molt d’orgull.

En resum estic parlant que actualment la base del Club Patí Vilanova s’està consolidant, queda molt de camí encara, pas a pas, temporada darrera temporada anem creant, però... Sempre hi ha un però en tot això.

La entrada de nens nous, ens ha sigut tallada. Ens han ferit i de gravetat. El Club s’està dessagnant per la part més important. L’Escola, els inicis, el punt de partida....On nens de 4 i 5 anys venen a provar aquest esport tan ric col·lectivament i amb moviments i ejeccions espectaculars que enganxa molt a qui ho veu en directe i més a qui ho practica.

Ja fa un any que no tenim la pista dels Escolapis, i que estem a l’escola la Ginesta per captar aquests nens que es volen iniciar en l’hoquei patins. Però necessitem un millors horaris per tal de poder oferir degudament a les famílies unes bones condicions horàries per nens tan petits.

Des de l’ajuntament amb la Regidoria d’Esports i de d’Educació al capdavant s’estan mantenint converses amb l’AMPA de l’Escola Ginesta perquè aquests deixin que l’hoquei patins estigui present a l’escola, doncs el nostre esport necessita pista amb tanques i aquesta escola és la única a Vilanova i la Geltrú que té aquesta instal·lació.

De moment l’AMPA no està ajudant a que el Club Patí Vilanova tingui dos tardes amb disponibilitat de pista i uns horaris adequats als nens de 3,4 i 5 anys. Les negociacions estan una mica encallades, i suposem que el malestar de l’escola amb l’ajuntament (que es va veure amb l’últim ple de l’Ajuntament) pot fer que aquesta decisió estigui aturada.

Des d’aquí aprofito aquest espai per fer una crida per salvar el Club Patí Vilanova, això està en mans de l’AMPA de la Ginesta, ells tenen la clau perquè aquest treball de tants anys, i ja no parlo d’aquests últims sinó d’aquells que fa més de 65 anys van iniciar l’hoquei patins i que tants èxits a portat i que encara ara representa esportivament a nivell internacional a la ciutat, no desaparegui.

Espero que això sigui un petit inconvenient que podrem salvar i seguir amb la feina que més agrada a un entrenador, ensenyar i gaudir dels nens que any a any passen per les pistes amb els seus patins, amb l’estic i la pilota i es van fent grans com a persones i com a jugadors.

Seguim i seguirem treballant per fer cada vegada millor el Club Patí Vilanova.