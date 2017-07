Volem solucions estructurals per la platja del Francàs

Davant de la falta de solucions efectives i duradores per la platja del Francàs que ha indignat als veïns, comerciants i visitants de la zona, la Xarxa Vendrellenca ha decidit redactar un document per enviar als representants de Costes, Conselleria de Turisme de la Generalitat i Diputació de Tarragona per trobar solucions estructurals als problemes de la platja del Francas.

Entenem que des de l’Ajuntament s’està fent molt poc per arreglar els problemes d’aquesta platja. En aquest document demanem als representants de Costes un l’estudi de les raons per les quals la platja es queda sense sorra cada vegada que hi ha un temporal i que es trobi solucions estructurals que permetin reduir-ne els efectes, sense que això suposi un problema mediambiental. També demanem una reunió amb els representants de Costes, per tal de traslladar-los les nostres inquietuds.

D’altra banda i ens dirigirem per escrit a la Conselleria de Turisme de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per tal de que recolzin solucions estructurals a aquest problema. Des de la nostra organització volem agrair l’interès mostrat per trobar solucions puntuals i immediates a la Subdelegació del Govern, la delegació de Costes a Tarragona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

La nostra organització considera que des de l’Ajuntament de Vendrell, no s’ha fet el suficient per tractar d'arreglar aquest problema, i que hi ha hagut una absoluta falta de comunicació amb els afectats. La Xarxa Vendrellenca tractarà aquest assumpte a la seva reunió planaria del 22 de Juliol, per tal d’avaluar quines altres mesures pren sobre aquesta qüestió.