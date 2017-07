Viure a Vilanova NO és pas tan fàcil

No, no és com diu la bonica campanya de l’Ajuntament “Viure Vilanova és fàcil”. Viure Vilanova NO és pas tan fàcil¡¡ No és fàcil, per exemple, si ets una persona usuària del Casal Municipal d’Avis i vols continuar anant-hi durant el mes d’agost. Per què? Perquè el Casal Municipal d’Avis tanca tot el mes per vacances. Sí, increïble, però veritat: tot un mes sencer amb l’equipament tancat.

Sembla que l’adjectiu “municipal” no és important per a l’Ajuntament. Sembla que, en comptes de considerar-lo un equipament necessari i accessible per a la gent gran de Vilanova, el Casal tingui la consideració d’un negoci que ha de ser rendible, la mateixa consideració que un teatre o un bar. Es veu que pensen que no paga la pena.

Fins a l’estiu passat, Can Pallissa encara estava obert al públic i, quan el Casal tancava a l’estiu, hi havia la possibilitat que la gent gran en gaudís. Però aquest any, el nostre Ajuntament, que rep els nostres impostos i se suposa que ha de governar tenint en compte les necessitats dels ciutadans, no ha previst cap alternativa perquè els usuaris del Casal continuïn fent les activitats que hi fan també en aquesta època de l’any i tinguin un lloc d’esbarjo i trobada.

Què passaria, per exemple, si no funcionessin els autobusos de Vilanova durant l’agost, si no hi hagués cap metge a tot el municipi, si tanquessin tot l’Ajuntament durant un mes?

Resulta vergonyós, trist, indignant, que el nostre Govern municipal no tingui gens en compte el col·lectiu de gent gran, que no valori què significa un equipament municipal d’aquesta mena, que retalli despeses en àmbits socials, i que no tingui en compte la conciliació amb les famílies.