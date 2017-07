El Centre Cultural de Sant Sadurní

Tenim un govern municipal que no planifica, no fa una previsió de les actuacions a tirar endavant. Com tantes vegades he dit, va a remolc, actua sobre la marxa; i aquest n’és el cas. Exemple, El Centre Cultural.

El juny del 2015, ja vaig fer un escrit sobre aquest tema. La antiga CDC (PdeCAT) sempre havia dit que estava en contra d’aquest projecte, parlava de fer una consulta popular. I ves per on, formen govern amb ERC; i des de les hores li sembla bé, correcte.

Ara a mitjans any 2017, ja la dubte si es rebrà o no la subvenció de 770.000 euros. La documentació pertinent, s’ha tornat a enviar per la seva acceptació. L’obra d’aquest equipament municipal tenia data de finalització; “finals any 2016”. Com sempre, però, la mala gestió porta a aquestes situacions. Tenim un govern municipal pèssim, no estan implicats per la labor, no son conseqüents amb tot allò que fan.

El passat dissabte, 22 juliol, el nou conseller de cultura de la Generalitat, Lluis Puig, feia una visita institucional al Centre Cultural. Centre Cultural que serà inaugurat oficialment el mes de setembre i pel nou alcalde Sr. Ribas. En aquest impàs de mes i mig, restarà complimentar les dependències municipals (biblioteca, arxiu municipal, sales annexes).