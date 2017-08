Conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Sitges i la Junta de Compensació del PPU- 1

Al passat ple de dilluns, es va aprovar un conveni urbanístic que estableix una sèrie de compromisos entre la Junta de Compensació de la zona del Pla Parcial i l’Ajuntament de Sitges.

Des del Partit Socialista de Catalunya de Sitges volem mostrar el nostre desacord amb aquest. Amb el conveni s’ imposen a l'ajuntament una sèrie d'obligacions i ritmes quan realment no tocaria. S’hauria pogut ser més eficaç i treure més rendibilitat si s’haguessin acordat una sèrie de condicions i línies de treball per fer desenvolupar urbanísticament l'últim espai de Sitges, ja que estarem parlant d'uns 40.000 sitgetans i sitgetanes.

Veiem que el govern CiU / ERC està molt content amb el conveni però la veritat és que més enllà de la concreció de la reconstrucció de l'ermita de Santa Bàrbara, la resta són estudis i desenvolupaments per tenir titulars en un paper però que no concreten massa cosa més.

En canvi la Junta de Compensació podrà construir de forma progressiva, sense un calendari real de les fases marcades. Fet que ens preocupa , ja que veiem una mancança molt gran. Sense un calendari, uns estudis i una planificació no s'hauria de poder aprovar el document, no és raonable.



A banda de l’esmentat en línies anteriors, hi ha un parell de qüestions que ens preocupen, i molt:

- Com tenen preparat el dimensionament dels serveis del poble quan siguem 40.000 persones? Pla d'equipaments, neteja, serveis de l'ajuntament, escoles, escoles bressol, centres sanitaris, etc?

- En quina situació es troben els habitatges de protecció oficial? No s'ha fet res i això vol dir més retard i més dificultats perquè la gent del poble pugui accedir a una residència assequible, el 2018 no en veurem cap de protecció oficial tot i el que varen dir. Han de començar ja a treballar en aquest tema, o és que a cas no saben com està el mercat immobiliari a Sitges i el seus preus? És realment necessari un calendari de l'habitatge públic.

Exigim immediatesa en saber com quedarà Sitges en el futur. Necessitem un pla d'equipaments, un pla de mobilitat, estudiar quin serà l'efecte dels 40.000 habitants movent-se pel centre del poble. Cal haver planificat tot això per tenir clar com desenvolupar tota la nova zona, però com de costum, el DesGovern no en té ni idea, no sap quin Sitges vol i això ens arrossega a tots al desastre.