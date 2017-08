La Intersindical-CSC, compromís de classe i nacional

Una cinquantena d’entitats cíviques, partits polítics i sindicats de la vegueria del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia) han signat un manifest a favor del referèndum per la independència. A més de la Intersindical-CSC, Òmnium Cultural, l’ANC i l’Associació de Municipis per la Independència, que presideix l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i diputada Neus Lloveras, el manifest inequívocament favorable al dret a decidir l’han subscrit també la Federació d’Empresaris del Gran Penedès (FEGP), i també Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

“Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal, i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir”, recull el manifest, que també hi afegeix “les persones, entitats, organitzacions i institucions de la vegueria del Penedès que signem aquest manifest entenem el referèndum com un dret i una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.”

Manifest subscrit per les entitats, partits i sindicats recorda que l’actual marc jurídic espanyol “permet la realització d’un referèndum a Catalunya” i insisteix que, si fins ara no s’ha permès, ha estat “per la manca de voluntat política del govern d’Espanya”. El manifest reconeix al Parlament de Catalunya el seu paper puntal com a institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del poble, i acaba dient: “Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això, és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. A l’octubre, a la vegueria del Penedès i a tot Catalunya, per dignitat i amor propi, votarem i decidirem!”