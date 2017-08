Ciutadans lamenta la hipocresia del govern de Vilanova en el compliment de les lleis i de les normatives

Ciutadans de Vilanova i la Geltrú denuncia la hipocresia de l’equip de govern a l’ajuntament del municipi en el compliment de les lleis i normatives, després que aquest divendres 4 d'agost els hagin enviat una notificació que els obliga a treure la bandera espanyola que penja de la finestra del seu despatx municipal, quan el consistori no compleix la Llei de banderes que estableix que des de la façana de l’ajuntament han d’onejar les insígnies local, de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.

El responsable d’Acció Institucional de Cs a Catalunya, Joan García, ha criticat a l’equip de govern per aquests fets. García ha acusat als socialistes , que formen part del govern municipal, de ser “còmplices d’un govern separatista que acata les lleis en funció dels seus interessos”. I ha lamentat que els representants del PSC “es preocupin de quines banderes hi ha penjades als despatxos dels grups municipals i en canvi se sentin còmodes en un municipi que forma part de l’Associació de Municipis per la Independència i amb una alcaldessa que presideix aquesta entitat”. Davant d’aquesta situació el dirigent de Cs ha demanat al PSC que defineixi “quina és la seva posició i acabin amb les ambigüitats”.