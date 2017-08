Camp de treball internacional a l'Ortoll

Entre el dia 19 d’agost i 3 de setembre 15 voluntaris i voluntàries d’arreu del món i unes 10-15 persones voluntàries de l’àmbit local participaran en el primer Camp de Treball Internacional a l’espai natural l’Ortoll-Sant Gervasi- Sta Llúcia de Vilanova i la Geltrú

L'Ortoll, Sant Gervasi-Santa Llúcia és un espai d'una superfície aproximada de 98 hectàrees situat al sud-oest de Vilanova i la Geltrú, una enorme zona verda a 10 minuts del centre de la ciutat. És un paratge únic amb presència humana prehistòrica, adjacent al jaciment arqueològic de la vila iberoromana d'Adarró. Es considera un dels últims paratges sense urbanitzar que disposa el litoral català (de fet, l’última zona verda litoral sense protegir entre Altafulla i Mataró). Té una important xarxa de camins medievals, es poden trobar elements de gran valor etnològic, ecològic i agrari i pot esdevenir un veritable pulmó verd per la ciutat.

Aquest territori es configura com a una oportunitat per impulsar la creació d'un Espai Natural que estimuli els canvis necessaris en les normatives municipals i que vetlli pel compliment de les ja existents, amb l’objectiu de protegir millor els drets dels propietaris rurals així com els drets de la ciutadania a gaudir dels espais naturals del municipi. Cal aturar la pèrdua de sol agrícola i forestal i de biodiversitat, i restaurar i recuperar els espais periurbans del nostre municipi.

Una de les accions que aportarà valor als objectius pretesos és l’organització del primer Camp de Treball Internacional Turó del Sèu gràcies als convenis de col·laboració signats amb el Servei Civil Internacional i el suport logístic i econòmic per a la seva realització de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El projecte persegueix el desenvolupament d’un camp de treball internacional que vagi més enllà de la feina i que es converteixi en un espai d’aprenentatge, formació, educació, sensibilització i participació mediambiental mitjançant el treball voluntari i cooperatiu. Despertar, així mateix, en les persones participants consciència per la transformació social a través de l’experiència multicultural i del treball voluntari i posar en valor la recuperació, re-naturalització i protecció de l’Ortoll-Sant Gervasi-Santa Llúcia i dels camins històrics i ramaders que porten a la Carrerada.

El Camp de Treball organitzarà activitats de rehabilitació, conservació i reforestació de l’àrea natural; treballs d’arqueologia, recuperació de murs de pedra seca i dels camins ramaders, inventari i control de plantes invasores; conservació i reparació dels elements arquitectònics; inventariat de camins i flora; habilitació i senyalització de les rutes; tasques de sensibilització, formació, activitats de lleure, entre altres activitats.

Des de les entitats impulsores del projecte, entitats conformades per persones voluntàries, volem agrair a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al Servei Civil Internacional, Grup Roca Gómez, JR supermercats, Tomás Gracia S.A., Alquileres Alejandre, Cava l’Imperfecte, Cannelonia Vilanova i Xalet del Nin el seu suport, perquè sense les seves aportacions econòmiques i logístiques, no hagués estat possible portar a terme el Camp de Treball Internacional Turó del Sèu.

Roger Pérez Parera

Coordinador del Camp

Associació GarrafCoopera/Plataforma Defensem l’Ortoll