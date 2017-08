Comunicat oficial dels Bordegassos de Vilanova al voltant de les cercaviles de la Festa Major de Vilanova

Com per a tots els balls i entremesos, per a nosaltres la Festa Major és un dels punts àlgids de la temporada. Però no l'únic, també portem els castells a altres diades i poblacions. Actuar a casa per aquestes dates és una cosa que ens emociona, perquè també ens agrada sentir-nos valorats i respectats. Sobretot, a Vilanova. I creiem que és un sentiment comú amb tota la gent que balla o actua a la festa.

Hem de tenir present que encara que ens agradi fer castells, quan actuem pels nostres carrers i places, ho fem per al públic. Ens devem a tots els vilanovins que ens segueixen i vibren amb nosaltres. I com ho fem per al públic, ens esforcem a millorar, no només la dificultat i l'alçada de les nostres construccions, sinó també l'agilitat, la rapidesa, la imatge i tot allò que creiem que fan més atractives les nostres actuacions.

Durant la Festa Major, d'uns anys ençà, anem detectant un deteriorament en les cercaviles que la conformen on, per protocol, sempre anem al darrere. Som conscients de la necessitat d'aquest i que a tothom li agrada lluir-se en aquestes dates, però també som conscients que el creixement de la ciutat i les ganes de participar a les cercaviles han desbordat un model pensat per als com a molt, 10 entremesos de llavors.

Històricament, quan finalitza la cercavila del dia 4, actuem a la plaça de la Vila, on fem dos castells i un pilar. Actualment acabem al voltant de les deu del vespre, quan tothom ja ha marxat a sopar per no perdre's el castell de focs. El dia 5 al matí, habitualment havíem d'actuar al voltant de la una, en acabar la cercavila de la sortida d'ofici. Aquest any, a les dues encara no havíem ni sortit de la plaça de les Neus. Quan ara ens toca actuar, al voltant de les 3 de la tarda, fa més de tres hores que esperem per a un moment que, quan arriba, pràcticament tothom ja ha marxat de plaça. I aquests dos últims anys, amb la mala sort d'haver d'anul·lar l'exhibició per l'absència d'ambulància.

A part dels fets puntuals de les ambulàncies, que podem entendre però que també seria interessant preveure, detectem que any rere any la situació empitjora. I tenint en compte que aquestes actuacions no les fem per a nosaltres, sinó per als vilanovins i per al lluïment de la nostra festa, en detectar que la realitat és una altra i que la nostra presència en aquests actes ja no interessa i a sobre dificulta la seva celebració, ens estem plantejant no formar part del seguici si no és viable la nostra presència.

Volem una Festa Major millor. Creiem que cal repensar-la per fer-la més vistosa i amena. Per això, estem disposats a col·laborar en repensar un model que sigui viable per a les circumstàncies actuals. Creiem que hem de ser conscients que la festa és de tots, no d'un ball o un altre. Si això implica deixar de participar en alguns actes per evitar matar la festa, que no mori d'èxit, estem disposats a fer-ho. Però pensem que abans d'arribar a aquests extrems valdria la pena, entre totes les parts implicades, trobar una solució que ens beneficiés a tots, organitzadors, participants i públic.

Visca la festa major!