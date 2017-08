Queixes dels sindicats de la policia local del Vendrell per la gestió de l'alerta antiterrorista d'aquests dies

Des de les seccions sindicals en representació a la Policia Local del Vendrell del SPPM-CAT, SPC i UGT , en relació als atemptats del dia 17 d’agost, volem fer públic el següent manifest:

El cos dels Mossos d’Esquadra, van activar el protocol per atemptat terrorista reforçant el seu servei per tal de blindar llocs estratègics, espais públics, passejos, rambles..., per garantir la seguretat als ciutadans.

Igualment ho van fer les Policies Locals dels pobles veïns, reforçant la presència policial de manera coordinada amb els Mossos d’Esquadra, posant llombardes i jardineres per barrar l’accés de vehicles a zones sensibles de ser objectiu d’atemptat, donant seguretat a la ciutadania.

A la Policia Local del Vendrell, en canvi, no s’ha pres cap decisió, cap circular, cap acció que anés més enllà de cobrir el servei ordinari. Tant es així que, per tema de vacances, baixes..., ni tan sols s’ha cobert el patrullatge mínim establert per d’un dia ordinari. Tot i que diversos agents per iniciativa pròpia es van oferir per anar a treballar durant la tarda- nit del dia del atemptat.

Cal remarcar que el gruix dels efectius dels Mossos d’Esquadra, es va desplaçar a Barcelona per cobrir objectius potencials, quedant espais a solapar amb les Policies Locals.

Aquesta situació va fer que espais públics diversos, com el mercat setmanal del divendres 18 d’agost i del dissabte 19 d’agost de Coma-Ruga, així com la Rambla, zones de bars, restaurants i terrasses, tot el Pg. Marítim,.. no tinguessin cap reforç policial. Únicament i per voluntat pròpia els agents, van blindar els accessos de llocs sensibles a atacs terroristes amb els vehicles patrulla.

L’operatiu ¨top manta¨, al passeig també va ser servei ordinari, reforçat això si pels vigilants de seguretat privada, (sense arma, ni armilla antibales), prova pilot i decisió estrella, ja criticada en mitjans de premsa i TV3 pel sindicat, Sppm cat.

Pensem que una policia local d’una vila que presumeix de capitalitat comarcal, a més de ser cap de partit judicial, no es mereix una prefectura i àrea de Governació que no fa cap acció, no pren cap determinació per reforçar la seguretat, en un moment de crisi i sobresalt com han estat els atemptats de Barcelona i Cambrils.