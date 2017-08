La festa com a identitat local i nacional

Aquests són els últims dies per veure a La Sala l’exposició sobre la festa popular i la configuració de la catalanitat cívica. Es tracta d’un treball de més de trenta anys d’en Bienve Moya que ha rebut el suport de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura i l'Institut Ramon Muntaner. L’exposició ja fa anys que va itinerant pels diferents municipis del nostre país i, avui, la tenim a casa nostra, a Vilanova i la Geltrú, un dels indrets on la festa també ens identifica i ens fa esdevenir comunitat.

Havent acabat la Festa Major, hem tornat a demostrar que Vilanova i la Geltrú és una de les ciutats que viu més la festa i la viu al carrer. La festa que és sinònim d’encontre, de coneixença de gent i de ganes de passar-ho bé. D’això en sabem molt a Vilanova i la Geltrú. A la nostra ciutat tenim un calendari festiu insuperable i, com va dir en Manuel Cuyàs, convidador a la festa major d’enguany, a Catalunya vivim una eterna vigília perquè -a diferència d’altres regions del món-, sempre estem de festa; n’acabem una i ja pensem en la següent.

La festa ens uneix i ens identifica a nivell local i nacional. I precisament d’això ens parla l’exposició on es posa de manifest que la festa popular és una manifestació cívica de la població que va creant identitat. Les tradicions i les festes són quelcom que es van forjant i transformant amb el pas del temps i ens les anem sentint com a pròpies. Són aquest moviment de masses que va creant el calendari festiu d’una societat i reflecteix la relació dels seus membres vers el món que l’envolta.

Catalunya és un dels territoris més rics en cultura popular i en Bienve Moya un dels especialistes més destacats en aquest àmbit. L’exposició doncs, ens fa descobrir les nostres arrels i els nostres orígens, alhora que ens fa reflexionar sobre la nostra identitat nacional partint d’aquesta cultura popular que ens és tan pròpia. La diferenciació de la concepció antiga de la festa amb la nova i totes les transformacions que ha anat patint amb el temps és el que ha anat configurant la nostra manera d’entendre la festa a dia d’avui, la nostra manera de viure-la i la nostra manera d’identificar-nos amb aquesta com a comunitat.

Avui, les entitats i el món associatiu són la base de la continuïtat de la festa i és d’agrair que any rere any continuem gaudint d’això que ens és tan propi. A l’igual que Catalunya, Vilanova i la Geltrú és una ciutat on les festes configuren la nostra identitat i d’aquí la necessitat de protegir i continuar recolzant les entitats i la gent que la fan possible. La festa esdevé un element de cultura, de cohesió social i de projecció universal de la ciutat i del país perquè, com diu en Bienve, la cultura popular és la més universal de totes les cultures.