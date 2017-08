Un estiu 'horribilis' pel govern del Vendrell

Amb la calor i el creixement de la població en la nostra vila, sembla que li creixen els problemes al Govern Municipal del Vendrell.

Des de la vessant social, Càritas ha denunciat a la premsa que no podia donar ni pa ni pollastre a les famílies necessitades del Vendrell, ja que encara no havien rebut la subvenció del 2016 (22.000 €), ni tampoc la del 2017. La resposta del regidor va ser excusar-se al·legant problemes administratius.

En l’àmbit cultural, el Foment Sardanístic demanava la dimissió de la regidora de Cultura, Eva Serramià, no només per no haver rebut les pertinents subvencions, sinó per unes declaracions a TV Vendrell, on deia que molt probablement en el 2018, seria el propi Ajuntament que gestionaria les sardanes a l’estiu. No és la primera vegada que algunes de les entitats del Vendrell ha demanat la dimissió de la Sra. Serramià.

Hem sentit a alguns regidors del govern parlar sobre el retard en aprovar el pressupost, jo volia recordar que això és competència de l’alcalde, i que per molt que s’havia demanat des de l’oposició, fins a inicis de maig no es va posar mans a l’obra. Ara ja tenim un pressupost (aprovat el 31 de juliol), que al que li queden només 4 mesos de vigència si considerem l’Agost com inhàbil.

Però hi ha més, després que el regidor de Policia, hagués dit en un Ple, que el Top Manta al municipi estava completament controlat, l’inspector en cap de la policia va demanar amb urgència més efectius, i a corre-cuita es va aprovar la contractació de 4 vigilants de seguretat per lluitar contra el Top Manta. Aquesta contractació, amb un cost de 11.300 € + IVA s’ha complementat amb cartells al llarg del passeig en contra del Top Manta. Però totes aquestes accions no han permès fer desaparèixer el top manta, ja que segueixen havent als mateixos, això sí, desplaçats 50 metres més enllà d’on eren abans. Tard, malament i força criticat inclús pels sindicats policials en diferents mitjans de comunicació.

En quan a la brutícia, tres associacions de veïns (Boulevard, Torreblanca i Palfuriana), s’han queixat amargament de la brutícia en contenidors, carrers i parcs públics. En el Ple del passat mes de juliol, l’alcalde davant una pregunta sobre aquest tema, va reconèixer que “la vila estava bruta” a les que uns dies més tard davant les queixes, va afegir en declaracions a TV Vendrell que molta culpa de la situació de brutícia es deguda a l’incivisme dels ciutadans. El tema de l’incivisme és un recurs al que recorren cíclicament els dirigents del nostre Ajuntament, l’hemeroteca esta plena d’aquest tipus de declaracions.

La pregunta és, que ha fet el govern municipal, des de que al febrer del 2016 (fa més d’un any i mig) es va donar per cancel·lat el contracte de la neteja viària amb FCC.

Si parlem de les platges, el retard inacceptable en col·locar les boies a les platges (va ser a finals de juliol), va posar en perill als banyistes i les banderes blaves de les nostres platges.

Aquest descontrol en l’equip de govern, l’aprofiten les altres forces que li donen suport, com ara el portaveu del PP, que sense cap atribució de govern, assegura en les xarxes socials que per setmana santa del 2018, ja tindríem arreglat el camí del Romaní, que baixa al costat del càmping i de les Madrigueres i que des de fa força temps es troba en un estat lamentable. Estaria bé que el govern municipal aclareixi aquestes afirmacions, ja que dona per fet unes obres de les que no és en cap cas responsable.

En els darrers dies del mes i arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils, hem conegut que el sindicat de la policia local s’ha queixat per la gestió antiterrorista en el municipi, a on assenyalaven que no s’havia cobert ni el patrullatge mínim d’un dia ordinari per falta d’efectius i que tampoc s’havia rebut cap decisió, cap circular, cap acció que anés més enllà de cobrir el servei ordinari.

Bé, que crec que el Govern Municipal deu estar esperant amb candeletes que s’acabi aquest mes d’agost, aquest estiu “horribilis”.

Lluís Navarrete

Economista

Membre de la Sectorial de Treball d’ERC